Abandonaron a una beba en el Pediátrico y ahora está acompañada por su abuela

Una niña de tan sólo un año fue abandonada en el Hospital Juan Pablo II y, por el momento, están a cargo de ella su abuela, oriunda de la provincia de Salta, y los cuidadores hospitalarios. En tanto que el hermano de la pequeña de cinco años está en el Hogar Tía Amanda. En este marco, la Justicia investiga los delitos que se pudieron cometer en un contexto de abandono y estudian quiénes podrían hacerse cargo de los hermanos, tratando de impedir una larga institucionalización de los mismos y teniendo en cuenta que la madre nunca fue excluida del cuidado.

“El caso está en el Juzgado de Menores; también está interviniendo el Juzgado de Instrucción -por los delitos que pudieron cometer los progenitores-, que tomó intervención tras un llamado de urgencia desde el Pediátrico por el abandono de una niña”, explicó ayer a El Litoral la jueza Pierina Ramírez.

A la vez, precisó: “Se fugaron ayer (por el martes) y hoy ya se presentaron ante la Justicia los progenitores, no fue necesario buscarlos. También, la abuela. El niño está en el Hogar Tía Amanda y está siendo evaluada su guarda ya que el padre del mismo sí pidió su restitución. Por lo tanto, estamos estudiando la guarda de los niños ya que la familia se presentó ante la Justicia. Asimismo, realizamos las pericias correspondientes a fin de tomar la mejor decisión para los menores. Cabe indicar que la mamá solicitó la restitución. En estos casos, se busca una alternativa familiar para entregar la guarda y se está estudiando la posibilidad de dársela a la abuela”, dijo la jueza y remarcó que aún no se ha definido a cargo de quiénes quedarán los pequeños ya que “es un proceso complejo”.

En el Pediátrico se halla la abuela de la pequeña atendiéndola junto con el equipo médico. “En cuanto al niño, el progenitor pidió su guarda y se está estudiando esa posibilidad, ya que la institucionalización de los pequeños es la última alternativa”, señaló la jueza a El Litoral.

“Son oriundos de la provincia de Salta y hace muy poco se asentaron en Corrientes. La beba estaba recibiendo un tratamiento con antibióticos por unas lesiones en la mano. El juzgado está evaluando el contexto en el que se produjo esa lesión. así como también está interviniendo haciendo las averiguaciones de delitos en el marco de una serie de sucesos”, comentó Ramírez. A esto agregó que “había sido internada unos días atrás y la madre se fue con la niña del hospital, la última vez se fugó sólo ella del centro de salud dejando a la bebé” en el nosocomio. En este sentido, la jueza resaltó a este medio que “los niños no están indefensos” y que “la madre nunca fue excluida del cuidado, es una persona mayor de edad”.

Por su parte, la titular del Consejo Provincial de Niñez y Familia (Copnaf), Patricia Nazer, dijo a El Litoral que “el órgano de protección ya está actuando en este caso” y que “la beba está con cuidadores hospitalarios”, quienes son puestos por el Copnaf.

En este momento, la beba está siendo acompañada en el Pediátrico por su abuela, siendo la Justicia la que determinará su guarda. Mientras que su hermano de cinco años está alojado en el Hogar Tía Amanda y aunque su padre haya pedido la guarda, la Justicia está evaluando la mejor posibilidad para los menores.

Al respecto la jueza aseguró a este matutino que “El proceso es largo y complejo, lleva varios días”.