Antoliano Rojas presenta “Gershwin en guitarra” en el CCU

Antoliano Rojas presenta mañana a las 20 en la Sala del Sol del Centro Cultural Universitario, su disco “Gershwin en guitarra”, un homenaje al reconocido compositor estadounidense.

El disco cuenta con catorce temas de jazz interpretados por la guitarra de Antoliano Rojas. El músico correntino interpretará temas como “Love is here to stay” que fue el último tema compuesto por Gershwin, y “Swanee”, que fue el primer tema del compositor estadounidense.

Antoliano se caracteriza por tocar con la guitarra como si fuera un piano y un contrabajo. “Los guitarristas que tocan a la manera clásica hacen funcionar el instrumento como un pequeño trío de cuerdas en miniatura; la práctica de la técnica de Abel Carlevaro, que es la base de su escuela, potencia aquellas características orquestales”, comentó el guitarrista.