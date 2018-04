Comienzan a aumentar los casos de enfermedades respiratorias

En el Hospital Pediátrico Juan Pablo II se empiezan a incrementar los casos de enfermedades respiratorias; y en este contexto, la jefa del área de Infectología del Pediátrico, Andrea Gajo Gane de Borda, dialogó con El Litoral sobre las medidas de prevención. “No hay gran cantidad de chicos, es lo habitual para esta época del año, sí empieza a haber un poco más de enfermedades respiratorias, dolor de garganta, bronquiolitis y broncoespasmos. No se han presentado masivamente al hospital y es el mismo número de casos que hubo el año pasado en esta fecha”, comentó la especialista.

“La mejor manera de hacer prevención es mediante la vacunación. Cuando lancen la campaña de vacunación antigripal tienen que aplicarse las dosis. Hay que completar el carnet obligatorio en tiempo y forma. El vacunador sabe que debe colocarse cada paciente”, dijo Gane a este matutino.

Respecto a las recomendaciones en menores, sostuvo: “Es inevitable que los chicos, sobre todo los que asisten a jardines maternales, tengan catarro o mocos”. “Pueden acudir si tiene un poco de moco, pero hay que estar atentos y consultar al pediatra si tiene fiebre muy alta o un mal estado en general. No deben automedicar al niño, no darle antibióticos si el médico no lo pide, las mamás sí deben estar atentas a completar el calendario de vacunación”, explicó.

“Las personas incluidas en el grupo de riesgo deben inmunizarse. Si alguien que no está incluido en esta población vulnerable quiere aplicarse la dosis, deberá comprarla ya que el destino prioritario de las vacunas gratuitas es para dicho grupo”, señaló la doctora.