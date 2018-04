Construirán consultorios para el Vidal en donde vivieron religiosas por 50 años

En el sector donde vivieron, por más de 50 años, las monjas que estaban al servicio pastoral del hospital J. R. Vidal, hoy en casa de retiro, se construirán consultorios externos, también estarán el área administrativa y los sectores de traumatología y ginecología. El proyecto fue presentado días atrás por el director de dicho nosocomio y se analiza quién lo financiará: Obras Públicas o Invico. Los trabajos comenzarían cuando finalicen las tareas en el comedor y en la sala de cirugía, que están en la etapa final.

“Las monjas se trasladaron, por haber culminado su etapa pastoral, a una casa de retiro en Santa Fe, quedando parte de la infraestructura para el hospital. Se hará la remodelación necesaria para el traslado de gran parte de la administración, consultorios externos, traumatología y ginecología”, dijo ayer a El Litoral el doctor Horacio Sotelo.

El objetivo será “diseñar de tal forma que se centralice la parte de internación, hacia el frente los consultorios externos y al costado la parte de administración”. “El proyecto ya está presentado, falta la culminación de la última fase de la parte quirúrgica (sala 46) y también el bar comedor del hospital. Al terminar este trabajo, comenzaría la proyección plan donde estaban emplazadas las monjas. Faltan sólo retoques en la parte de cirugía y en el bar. Con esto se van a ampliar los servicios, incluidos los de clínica médica, ya que se va a anexar una sala más. El hospital tendrá más dinámica”, detalló a este medio Sotelo.

Respecto a la terapia inaugurada en diciembre pasado, a la que le faltaban camas, por eso no podía ser utilizada, indicó que “ya está funcionando a pleno”. “Nos queda ajustar la remodelación del sector de emergencias, que quedó a destiempo de lo que hoy está siendo el Vidal”, expresó.

“El proyecto fue presentado al ministro de Salud y queda reunirse con las autoridades correspondientes por la adjudicación de la obra, y determinar si será construida con fondos de Obras Públicas o la realizará Invico”, comentó Sotelo a este medio.

Respecto a las religiosas que ocupaban este espacio físico señaló que “estuvieron 50 años, ya dejaron el lugar y nos entregaron las llaves”. “Era difícil la continuidad de las monjas porque no se incorporaban al movimiento nuevas religiosas, hablamos con monseñor sobre el tema para que no haya ningún mal entendido. Lo primero que conversamos fue sobre la asistencia a los enfermos y la continuidad de la capilla que seguirá manteniendo su autonomía, no se la va a tocar. Había cuatro monjas de avanzada edad, tres de ellas fueron a una casa de retiro en la provincia de Santa Fe y otra al hogar de un familiar en el interior del Chaco”, indicó el director del hospital.