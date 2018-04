Denegaron la excarcelación a Corona y Lesieux, quienes ahora apelarán al STJ

Los ex jefes comunales de Perugorría, Angelina Lesieux y Jorge Corona, por disposición del Juzgado de Instrucción de Curuzú, están detenidos desde el pasado 9 de febrero, por una causa en la que están imputados debido a presuntas anomalías en la administración de fondos nacionales enviados para obras en la localidad. Ayer, su defensa fue notificada de que la Cámara de Apelaciones de Mercedes también rechazó el pedido de excarcelación. No obstante, ratificaron que insistirán con el pedido en todas las instancias existentes.

Sobre esto manifestaron a El Litoral que “vamos a apelar ante el Superior Tribunal de Justicia, confiamos en que ahí obtendremos una respuesta acorde porque consideramos que no existen motivos para que les denieguen la excarcelación”. En este punto, argumentaron que “riesgo de fuga no existe porque ellos, tras regresar de su viaje por el sur y al ser notificados de la orden de detención, fueron voluntariamente y se entregaron en el Juzgado. Tampoco hay riesgo de que entorpezcan la investigación porque ésta ya comenzó en abril del 2016”.

No obstante, acotaron “que en el caso de que también nos denieguen la excarcelación en esa instancia, iremos a la Corte Suprema”.

Por su parte, la fiscal de la causa Alejandra Talamona, en diálogo con Quique Moreyra en Edición Matutina de FM San Pedro, expresó que hasta ahora son 12 los imputados. Cinco están detenidos por la investigación de presuntas irregularidades: Lesieux, Corona, Ernesto Moray Mussio, Patricia Vera y Sabrina Lammens, aunque las dos últimas ex funcionarias citadas, ahora están con prisión domiciliaria.

También está arrestado el comisario Miguel Bogarín, pero es porque las autoridades judiciales consideran que podría haber colaborado para evitar la detención de los ex jefes comunales, durante el período en la que estaban declarados como prófugos.

Con respecto al estado de la causa, indicó que ya estarían en el tramo final de la etapa de instrucción e indicó que habría nuevos pedidos de indagatorias. Y en este contexto, no descartó que soliciten más detenciones.