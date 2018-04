Ejercicios en el embarazo,  un camino al bienestar

Muchas mujeres se preguntan si deben hacer ejercicio cuando están embarazadas. Se preocupan de que la actividad física pueda aumentar el riesgo de aborto involuntario. Más adelante en el embarazo, tal vez se preocupen de que esto haga que su bebé nazca antes de tiempo o tenga un peso bajo al nacer. El ejercicio no causa ninguna de esas cosas. Desde la organización FamilyDoctor se propusieron despejar algunas dudas comunes. A continuación las respuestas:

1. ¿Es seguro ejercicio durante el embarazo?

Consulte a un especialista para asegurarse de que es seguro hacer ejercicio. Sólo algunas afecciones médicas hacen que el ejercicio sea perjudicial para la mujer gestante o su bebé. Estas son:

- ciertos tipos de enfermedades del corazón o de los pulmones;

- insuficiencia cervical;

- anemia severa;

- preeclampsia (presión arterial alta inducida por el embarazo);

- trabajo de parto prematuro durante el embarazo;

- placenta previa después de la 26º semana de embarazo;

- embarazo múltiple y con factores de riesgo de trabajo de parto prematuro.

La mayoría de estas afecciones son infrecuentes. Si no tiene problemas médicos graves y el embarazo es normal, es probable que sea seguro hacer ejercicio.

2. ¿Cómo me ayudará el ejercicio durante el embarazo?

Hay muchos beneficios de hacer ejercicio durante el embarazo. Ejercicio:

- Promueve un aumento de peso saludable.

- Reduce el dolor de espalda.

- Ayuda con el estreñimiento.

- Mejora el estado físico general.

- Fortalece el cuerpo y lo prepara para el parto.

- Ayuda a perder peso después del nacimiento del bebé.

3. ¿Cómo comenzar un programa de ejercicios?

Si no cuenta con una rutina anterior al embarazo, es importante consultar al médico antes de comenzar un nuevo plan de ejercicios. Si el médico lo aprueba, puede comenzar a hacer ejercicio a un nivel bajo. Es fundamental asegurarse que el ejercicio que realiza no cause dolor, dificultad para respirar o cansancio excesivo. Luego puede aumentar lentamente su actividad. Reduzca el nivel de ejercicio si se siente:

- incómoda;

- que le falta el aliento;

- muy cansada.

Algunas mujeres establecen una rutina de ejercicios antes de quedar embarazada. Así es más fácil seguir haciendo ejercicio en el embarazo. Caso contrario, se necesita empezar muy lentamente. Muchas mujeres encuentran que necesitan ralentizar su nivel de ejercicio durante el embarazo.

4. ¿Qué tipos de ejercicios son mejores cuando estoy embarazada?

Los ejercicios más cómodos son aquellos que no requieren cargar peso adicional. La natación y la bicicleta estática son buenas opciones. Caminar y hacer ejercicios aeróbicos de bajo impacto son generalmente bien tolerados. También puede probar con el yoga modificado o Pilates modificado.

A tener en cuenta

El ejercicio durante el embarazo es generalmente seguro. Sin embargo, hay algunas cosas que se deben tener en cuenta. Evitar actividades que aumentan el riesgo de caídas o lesiones. Esto incluye deportes de contacto o intensos. Incluso lesiones leves en la zona del estómago pueden ser graves cuando se está embarazada. Después de los primeros 3 meses de embarazo, lo mejor es evitar hacer ejercicio mientras está acostada sobre su espalda.

Cuando el clima es cálido, el horario ideal es la mañana temprano o el anochecer.

Hidratarse y alimentarse adecuadamente.

¿Qué problemas debería consultar con el médico?

Hay que escuchar al cuerpo. Llamar al médico si tiene alguno de los siguientes problemas:

- sangre o líquido proveniente de la vagina;

- dolor abdominal o vaginal repentino o severo;

- contracciones que se prolongan durante 30 minutos después de dejar de hacer ejercicio;

- dolor de pecho;

- dificultad para respirar;

- dolor de cabeza grave o que no desaparece;

- mareos y náuseas;

- visión débil o borrosa.

