Evalúan un proyecto de recuperación integral para la plazoleta España

Ante la falta de espacios verdes en la ciudad, desde hace años los jóvenes comenzaron a utilizar la plazoleta España, ubicada sobre la avenida Poncho Verde, como punto de encuentro y de actividades nocturnas como las peñas, lo cual, sumado a la falta de mantenimiento, fue deteriorando el lugar, con pintadas y grafitis sobre los monumentos y ornamentos, así como también partes rotas. Ante el panorama desolador en el que se encuentra el espacio verde que rememora el momento fundacional de Corrientes, desde la Municipalidad capitalina explicaron que buscarán llevar adelante un proyecto de recuperación integral de la plazoleta en conjunto con la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y las agrupaciones políticas universitarias no sólo para restaurar el lugar sino para mantenerla adecuadamente.

Las últimas reparaciones y puesta en valor de la plazoleta España se realizaron en 2015 por parte de la Comuna capitalina e inclusive artistas plásticos locales intervinieron el lugar con sus obras. Sin embargo, en los últimos años el espacio verde se convirtió en el punto de encuentro preferido por adolescentes y jóvenes universitarios para reunirse durante las noches.

En la actualidad, la plazoleta España, ubicada en la rotonda de la avenida Poncho Verde y que homenajea a Juan Torres de Vera y Aragón y la fundación de la ciudad, registra un avanzado estado de deterioro por la falta de mantenimiento y los actos de vandalismo.

“Estamos al tanto de la actualidad de la plazoleta España y estamos trabajando en un proyecto particular para el lugar, donde esperamos poder trabajar en conjunto con la Unne y las agrupaciones universitarios no sólo para la recuperación del lugar sino también para su adecuado mantenimiento”, explicó en diálogo con El Litoral el subsecretario de Espacios Verdes de la Municipalidad, Fernando Brambilla.

El proyecto municipal apunta a una recuperación integral y su mejoramiento luego de varios años transcurridos desde su última intervención.

Si bien diariamente la Comuna realiza operativos de limpieza en la plazoleta España, después de los fines de semana se encuentra gran cantidad de residuos tanto en las escalinatas del anfiteatro como en los monumentos conmemorativos del lugar. Asimismo, el parquizado y el arbolado se encuentran en mal estado, mientras que los monumentos registran falta de mantenimiento y cuidado.

La última intervención de restauración que recibió la plazoleta de la avenida Poncho Verde fue hace unos tres años, cuando se construyeron nuevas veredas perimetrales, se repuso la mampostería y se arregló el monumento a Juan de Vera.