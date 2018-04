La utopía de ser un país normal

Los argentinos somos únicos. Unicos porque vivimos en un país naturalmente rico, con un Papa peronista, una reina, un guerrillero reconvertido en el mayor ícono pop de la historia, el mejor futbolista del presente y el mejor futbolista de todos los tiempos.

No es un atributo solo argentino. Todas las sociedades se consideran únicas, dignas de estudio, poseedoras de atributos que rompen la normalidad internacional. Pero también nos consideramos únicos porque vivimos en un país con inflación permanente, con multicorrupción política y con un partido como el peronismo que parece incomprensible para el resto de la humanidad.

Y son las características oscuras de nuestra supuesta inimitabilidad por las que no quisiéramos ser destacados (aunque cierto masoquismo nos indique que también eso puede ser señal de distinción). De allí que se intente construir la utopía de “El camino hacia un país normal”: resolver aquellos aspectos negativos que nos vuelven malamente anormales, para unirnos al resto de las naciones “normales”, representación simbólica de los grandes países exitosos y desarrollados.

Sobre este tema, Gustavo González en una nota en el diario Perfil pide aceptar entonces la excepcionalidad argentina, a la vez que sugerir poner la vara alta de lo que se debería cambiar para ser un país normal, tomando por ejemplo a la Justicia. Porque así como está, la que tenemos no pasaría un test de “normalidad”.

El nivel de dependencia de los jueces con la corporación judicial, sus padrinos políticos, el Poder Ejecutivo y el dinero, vuelven sospechoso cualquier fallo. La sospecha de que los jueces manejan las causas al ritmo de los tiempos políticos y mediáticos, tortugueando cuando investigan a funcionarios de gobiernos fuertes o aplicando prisiones preventivas a repetición cuando aquellos funcionarios cayeron en desgracia.

Que el juez Eduardo Farah haya aclarado en un reportaje que no cobró dinero para excarcelar a Cristóbal López, convierte a la posibilidad de que lo haya hecho en una hipótesis creíble para una sociedad escéptica del comportamiento de sus magistrados.

Y que Jorge Ballesteros, el otro camarista que resolvió la libertad y el cambio de carátula de la causa López mantuviera vínculos indirectos con involucrados en el expediente, alejaría todo, aún más, de cualquier normalidad razonable.

El mismo nivel de anormalidad que implica que desde sectores oficialistas se deje trascender la cantidad de millones de dólares que se habrían repartido para lograr la libertad de Cristóbal y su socio, Fabián De Sousa.

Tenemos la utopía de ser un país normal. Mientras sufrimos la pornografía de nuestras explícitas anormalidades.

Con los años, el relato K desbarrancó, pero la sociedad sigue esperanzada en que pueda haber un gobierno que de verdad sea distinto. El macrismo se alimenta de esa necesidad. También en el tema Justicia.

Por eso pudo desembarazarse de la ex procuradora Gils Carbó, presionándola hasta obligarla a renunciar.

En ningún país normal eso hubiera sucedido, tratándose de un cargo inamovible, pero aquí se pudo hacer porque tampoco las actitudes previas de la ex procuradora habían sido propias de un país normal.

La de la Justicia es sólo una muestra de lo difícil que se hace en la práctica ingresar al club de las llamadas naciones normales. La anómala normalidad argentina nos acerca a la incorrección permanente de los países con instituciones débiles y sociedades empobrecidas.

En Argentina podemos escuchar a un ex juez de la Corte, como Zaffaroni, desear en público y reiteradamente, que el Gobierno se vaya antes de terminar su mandato constitucional, algo que aquí es común, pero en los países normales resulta una triste excentricidad.