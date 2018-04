EMOCIONES

Las crisis de la vida

Las épocas de tormentas pueden ayudarnos a transformarnos. Todos atravesaremos algún tipo de crisis en nuestra vida, lo importante es pensar que con ellas no se acaba el mundo.



Por Bernardo Stamateas

Colaboración Especial

Todos los seres humanos, sin distinción, atravesamos crisis en la vida. Algunas parecerían tener más intensidad que otras. Podríamos comparar la crisis con una tormenta que de repente ruge y sacude nuestras circunstancias, en algunos casos, transformándonos para siempre.

En este artículo, te invito a analizar a continuación dos tipos de crisis que podemos llegar a tener:

Primera crisis

El primer tipo de crisis es inútil y es la que surge como consecuencia de pelearnos con el otro, por competir y querer lucirse, o por aplastar a otro y someterlo, es decir como consecuencia de nuestro accionar. Hay crisis en las que nosotros mismos nos inmiscuimos. A veces, incluso, nos enfermamos por peleas con los demás que son totalmente inútiles.

¿Por qué son inútiles? Porque no hay recompensa en la pelea. Las peleas con los miembros de tu familia, o con la gente del trabajo, no tienen recompensa. ¡No levantes tormentas en tu vida a través de las peleas con la gente! Si solemos hacerlo, seamos libres de ese hábito negativo. Tal vez digas: “¡Pero a mí me pelean!”. Para pelear, hacen faltan dos que se enfrenten; así que, cuando alguien te busque para pelear, que no te encuentre.

Segunda crisis

El segundo tipo de crisis es aquella que aparece y de la cual a través de la esperanza, y de la fe podremos superarla. Algunas personas creen que el origen de esta crisis es la consecuencia de haber hecho algo malo, sin embargo, esto no es así. Es simplemente una dificultad, una tormenta, propia de la vida que a todos nos tocará vivir alguna vez (o ya nos tocó). No es para que busquemos culpables, ni para que expliquemos por qué pasó lo que pasó; son situaciones que al atravesarlas, nos hará ser más fuertes y habremos tomado autoridad sobre dicha crisis. Aquí podemos incluir, por ejemplo, un accidente o una enfermedad grave de la que uno sale indemne. Por eso, no le temamos a las tormentas de la vida porque son una parte ineludible de ella.

La fe es un elemento primordial en situaciones de crisis. Si estás sano, no necesitás fe. Si tu economía crece día a día, no necesitás fe. Necesitamos la fe para el momento en que viene la tormenta.

¿Cómo aprendemos las mejores lecciones? Una de las maneras es a través de la tormentas. Tengamos presente que toda dificultad que surge en nuestra vida posee una semilla de enseñanza, es decir que de ella aprenderemos algo y nos permitirá convertirnos en personas más fuertes y sabias, con experiencia que pueda inspirar a otro cuando pase por lo mismo. Por esa razón, no hay que escapar de ella; por el contrario tenemos que sacarle el máximo provecho.

Todos atravesaremos algún tipo de crisis en nuestra vida, lo importante es pensar que con ellas no se acaba el mundo, sino que ellas nos llevarán a realizar cambios necesarios, nos permitirán ser más flexibles y nos ayudarán a crecer y a ver nuevas oportunidades.

Las crisis son inevitables, no podemos escapar de ellas. Pero sí podemos aprender a superarlas con rapidez, a surfearlas para que no nos destruyan, sino todo lo contrario: para que nos fortalezcan y nos hagan seres humanos con piel de rinoceronte, es decir, a prueba de todo.

¡No nos quedemos a vivir en ellas!

DESTACADO

Las crisis son inevitables, no podemos escapar de ellas. Pero sí podemos aprender a superarlas.