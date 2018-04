Se aprobó en el país  un nuevo tratamiento para la esclerosis múltiple

Se la llama "la enfermedad de las mil caras", porque no existen dos pacientes que experimenten igual padecimiento al sufrir sus consecuencias. Pero a la enfermedad llamada esclerosis múltiple (EM) se le van cerrando los caminos a medida que la ciencia avanza.

Así, la última novedad contra esta enfermedad neurológica, crónica, de causa no determinada y que afecta al sistema nervioso central, es la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de un nuevo tratamiento para pacientes adultos con esclerosis múltiple recurrente muy activa definida mediante características clínicas o de imagen.

Para este tipo específico de afección, la nueva especialidad medicinal contiene la droga Cladribina en comprimidos de 10 mg., la primera en América latina.

"Es muy motivador tener la aprobación de un nuevo tratamiento para la esclerosis múltiple en Argentina,", explicó el doctor Jorge Correale, jefe de Neuroinmunología y Enfermedades Desmielinizantes del Instituto de Investigaciones Neurológicas doctor Raúl Carrea (FLENI). Y agregó: "Cladribina comprimidos permite que el sistema inmune del paciente atraviese una reconstitución inmuno-selectiva, similar a un reseteo, y el tratamiento es simple porque no requiere una administración o seguimiento frecuente".

Una enfermedad temible

La EM tiene una base inmunológica. Y es que el sistema inmunológico, normalmente encargado de defendernos de agresiones externas como las infecciones, no reconoce la mielina como propia y en consecuencia la lesiona. Si la mielina se destruye, la habilidad de los nervios para conducir impulsos eléctricos desde y hacia el cerebro se interrumpe. Y este hecho produce la aparición de síntomas. Muchos de los síntomas pueden ser exitosamente manejados y tratados y otros no. Los procesos de desmielinización y cicatrización aparecen en diferentes momentos y en diferentes zonas, de allí el nombre de esclerosis múltiple. "Como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, es una patología que se da con mayor frecuencia en el sexo femenino, estableciendo una relación de tres mujeres por cada hombre afectado, y comienza generalmente en la segunda o tercera década de la vida. La causa de la enfermedad aún no está aclarada aunque se sostiene la importancia de una predisposición genética individual que se suma a la exposición a un determinado factor ambiental aún no identificado", explicó el doctor Fernando Cáceres, médico neurólogo especializado en EM y director general del Instituto de Neurociencias de Buenos Aires (Ineba).

La causa de la EM permanece desconocida hasta hoy, ya que no es ni contagiosa, ni hereditaria, ni mortal. No tiene cura por ahora, pero sí hay medicación para controlarla, atenuar o espaciar los brotes o remisiones.

Aunque no modifica esencialmente la expectativa de vida de las personas que la padecen, constituye una de las afecciones neurológicas más discapacitantes en el adulto joven, lo que implica un serio impacto en el ámbito familiar, social y económico-laboral.

Se manifiesta mayormente entre los 20 y los 40 años y con una prevalencia de 3 a 2 en las mujeres. La prevalencia en la Argentina es de entre 36 y 41 casos cada 100.000 habitantes. A nivel mundial se calculan alrededor de 2,5 millones de personas con EM, la mayor parte del norte y centro de Europa, norte de Estados Unidos, sur de Canadá y el sur de Australia y de Nueva Zelanda.

Síntomas variados

Entre sus síntomas se pueden enumerar visión doble, disminución de la visión, falta de fuerzas, alteraciones en la sensibilidad, falta de equilibrio, alteraciones esfinterianas, entre otras; aunque en los comienzos se suelen dar recaídas y remisiones, observándose síntomas varios y transitorios alternados con períodos de calma sintomática.

