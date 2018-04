La Municipalidad busca mejorar la conectividad en la Ciudad

Con el objetivo de brindar mejores servicios de conectividad y comunicación a los vecinos de Corrientes, funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (MCC) se reunieron en la noche de este jueves con representantes del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (Arsat), en el que se evaluaron estudios de impacto ambiental para alcanzar un abordaje integral y se presentaron propuestas de tendido de red de fibra óptica, entre otras tratativas.



GENERACIÓN DE INVERSIONES

En este contexto, el secretario de Coordinación de Gobierno de la Municipalidad, Hugo Calvano, interpretó que “Corrientes tiene que adaptarse y adecuar sus normativas para que se puedan generar inversiones en el área de las telecomunicaciones”.

“Es importante generar las inversiones en telefonía. Esto va a permitir que la gente tenga conexión en teléfono e internet en toda la ciudad, a través de etapas, y que esto se produzca de manera segura, cuidando la calidad del ambiente, la seguridad y la salud de los vecinos”, ponderó el funcionario comunal.



PROPUESTAS

“Desde Enacom nos presentaron un informe de la regulación y el estudio de impacto ambiental de las antenas, no solo de telefonía celular, sino también de TV y radios AM y FM, para alcanzar un abordaje integral de todos ellos”, detalló la subsecretaria de Modernización municipal, Gabriela Gauna, en el marco del encuentro.

Durante la reunión, los funcionarios nacionales explicaron el funcionamiento integral de las antenas y los servicios de comunicación móviles.

En este contexto, se destacó que tanto el Enacom como la Arsat sientan las bases necesarias para garantizar el desarrollo sostenible de Torres de Comunicación Amigables, es decir, cumplimentan las diferentes normativas existentes que derivan de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizantes.

En torno a ello, se subrayó que Corrientes se encuentra muy por debajo de las radiaciones permitidas por la OMS, lo cual demuestra que la ciudad refleja una situación considerablemente positiva en ese aspecto.

“Estas acciones se dan en el marco de entender a la conectividad como una política pública para el desarrollo de una ciudad que solo puede llegar a ser inteligente con una buena calidad de conectividad en todos sus puntos remotos, ya que entendemos a la conectividad como un servicio básico que permite que los sectores más vulnerables puedan acceder a diferentes servicios”, enfatizó la funcionaria municipal.

Por su parte, los representantes de la Arsat presentaron un plan federal de internet para Corrientes, en cuanto a su tendido de red de fibra óptica, el cual ya se encuentra presente en cinco localidades de la provincia, al tiempo que se destacó que se tiene planificado agregar 18 localidades nuevas.

Esto forma parte de un programa federal que busca, entre otras cosas, generar las condiciones de infraestructura para que lleguen las redes e internet a sectores de la sociedad que actualmente se encuentran excluidos.



PROCESO DE CRECIMIENTO

Mariano Suriani, del Enacom, remarcó que la entidad está “tomando contacto con distintos municipios de todo el país; en este caso, el de la ciudad de Corrientes, para asesorarlos, generar espacios de asistencia técnica y acompañarlos en el proceso, para que todas sus redes de comunicación puedan crecer”.

“Desde el Enacom abrimos un espacio de asesoramiento para generar condiciones que permitan que la Municipalidad pueda recibir inversiones en materia de telefonía móvil 4G, para mejorar la cobertura y calidad de los servicios, acorde con la demanda que hoy tiene la comunidad”, detalló.



PRESENCIAS

Del encuentro participaron Suriani, por parte del Enacom y Eduardo Terada, de la Arsat, entre otros miembros de sus equipos. A su vez, por el municipio capitalino estuvieron el viceintendente, Emilio Lanari; el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; los subsecretarios de Modernización, Gabriela Gauna y de Sistemas de Información, Juan Manuel Salazar; y el subsecretario de Comunicación, Walter Tognola.