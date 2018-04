Antigripales: llegó más de la mitad del pedido provincial

El 28 de marzo pasado la Provincia recibió más de 200 mil vacunas antigripales para adultos y pediátricos, y si bien no se lanzó oficialmente la campaña para todo el grupo de riesgo, desde Epidemiología no descartaron que en algunos centros vacunatorios ya estén aplicando las dosis. A la vez, precisaron que desde Nación entregaron más de la mitad del pedido y que las condiciones estarían aptas para iniciar la campaña para la población vulnerable. En el país, el día 9 de abril iniciaría la Campaña de Vacunación Escolar y ministros de Educación y Salud estarían acordando si la provincia se suma en esta fecha.

“Se realizó la distribución y se empezaron a hacer las indicaciones médicas para todos los chicos menores de dos años y los que tengan patologías de bases como diabéticos o asmáticos. La fecha oficial de lanzamiento de la campaña depende de reuniones en las próximas horas. Si bien no se lanzó de manera oficial, no descartamos que en algunos centros estén vacunando”, expresó Gustavo Fernández de Epidemiología de la Provincia. En algunas Saps ya estarían vacunando, según comentó el martes pasado a este medio el subsecretario de Salud de la Municipalidad, Arturo Sandoval.

A la vez, Fernández aseguró que “hicimos todas las tareas correspondientes en cuanto a las condiciones para la distribución de las dosis”. “Se lograron las compras en tiempo y forma, por ello se piensa que la campaña será antes de lo que inició el año pasado”, indicó.

Meningococo

Por otra parte, respecto a la faltante de vacuna antimeningocócica que plantean desde provincias como Mendoza, Fernández sostuvo que “en Corrientes está garantizada la inmunización” contra esta enfermedad. “Tenemos el stock suficiente, tenemos las revisiones al día y por eso las reposiciones de Nación se hacen de manera adecuada; por ser una vacuna cara tiene sus exigencias”, añadió Fernández. Además de la vacuna contra el meningococo, hubo faltante de la triple viral (contra sarampión, rubéola y paperas), la triple bacteriana (contra difteria, tétanos y tos convulsa), la inmunización contra la hepatitis B, contra el virus del papiloma humano (VPH), contra el rotavirus, entre otras.