Domingo Centurión probó el equipo titular de Curupay

La práctica de fútbol, que realizó ayer Curupay en cancha de Huracán Corrientes, permitió conocer las dos variantes que piensa introducir Domingo Centurión en la formación titular que el domingo recibirá a Don Orione de Barranqueras en el cotejo de ida por la semifinal del Ascenso 1 en el Torneo Federal C.

Los dos cambios en el equipo correntino son obligados, dado que el pasado fin de semana, en la revancha con Independiente Fontana (Formosa), fueron expulsados Héctor Moreira y Guillermo Barreto.

En el ensayo futbolístico, Diego Monzón ingresó en la delantera en lugar del paraguayo Barreto, mientras que en la defensa se movió José Monzón en el lugar que dejó vacante Moreira.

Mientras que, por precaución, no formó parte del entrenamiento Brian Aranda, ocupando el puesto de arquero Cesar Navarro, aunque se espera que el “1” pueda ser de la partida.

La práctica, que duró 80 minutos, dejó conforme al entrenador Centurión, principalmente por la movilidad que tuvo el equipo en el ataque. De esta forma, de no mediar algún inconveniente físico, Curupay formará el domingo con: Brian Aranda; Gerardo Amarilla, Johan Báez, Esteban Valenzuela y José Monzón; Marco Giménez, Edgard Franco, Cristian Medina y Darío Ramírez; Antonio Báez y Diego Monzón.

El plantel del Maderero volverá a trabajar hoy, pero bajando las cargas físicas. Lo hará en la cancha ubicada en el barrio Santa Rita.

Curupay y Don Orione jugarán el domingo desde las 16.30 en cancha de Huracán Corrientes.