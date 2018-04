Por Adalberto Balduino

Especial para El Litoral

Pilar Romano es de esas amigas que enorgullecen por su facilidad con la utilización de las palabras. Es lo que se dice una inteligente escritora con miradas tenues, pero encantadoras que siempre habilitan un pasaporte de libre acceso por la vida, sin privarse de asumir brillantes conclusiones que son una maravillosa llovizna que enternece y alegra el alma.

Ella tiene la feliz costumbre de ser disparadora con ideas, frases cortas, pero elocuentes, que en Facebook ha tornado en saludable costumbre y detrás de las cuales vamos sumando nuestros tímidos pareceres que se asemejan mucho al entendimiento espontáneo. Razón primaria de Pilar: provocar y permitir que con ese “reto” respondamos probando que somos capaces de pensar.

Entre sus borradores del próximo libro de cuento que ha empezado a construir, cuyo título pinta perfectamente la situación y el ámbito, “Entre butacas”, ella dice en uno de sus párrafos: “El vendedor de esas golosinas, el ‘chocolatinero’ del cine, era tu padrino de bautismo y un padrino generoso, tanto como para dejar caer una gota dulce que preñaba ese vientre oscuro con algo que crecía en ilusión y te colmaba. ¡Qué hay entre aquellos momentos y ahora...? Nada más que tiempo. Lo demás se ha ido.”

Uno cierra los ojos y lo primero que se me aparece es cuando a oscuras, la sala colmada por sólo siluetas que la penumbra acentuaba, ante la ansiedad del silencio que siempre prevé tempestades, rompía el espacio en dos un poderoso haz de luz que venía de arriba y se incrustaba en la pantalla con espantoso brillo. En ella, de pronto, todos los colores o el blanco y negro, o el sepia. El sonido imponiendo por toda la sala la banda sonora estridente, a toda orquesta, anticipando estentórea que el séptimo arte, el cine, las imágenes en movimiento comenzaban a vivir.

A lo primero que uno accedía era el amplio hall que dividía la calle de la sala, y al traspasarla uno se topaba con abundantes cortinas azules de pesado terciopelo, destinadas a amortiguar la luz detrás de las cuales, como por arte de magia, un gentil acomodador lanzado nos conducía, caminando detrás del rayo de su linterna hasta la mullida butaca, punto final de nuestro derrotero. Pero había algo tan especial que completaba la magia del cine, ese aroma tal vez de desodorante, chocolates de cuyos envoltorios estaban siendo sacados, quizá caramelos de gran variedad de gustos mezclados con el inevitable olor tan especial del celuloide que allá en lo alto, al igual que en la película “Cinema Paradiso”, los proyectoristas hacían la tarea prodigiosa de consumar los sueños.

Corrientes vivió un apogeo notable por el gran número de salas que se sumaban al cine. Contabilizarlos es caer en la realidad de cuántos lugares cobijaron nuestros sueños y cuánto influyó el arte como vehículo de cultura.

Memorables catedrales donde todos los géneros artísticos eran asumidos por el cine mundial, la comedia, el arte, los westerns, el cine negro o policial, las comedias musicales con los grandes, Gene Kelly, Fred Astaire, Vera Ellen, Cyd Charisse, Rita Hayworth, etc. El Cine Colón, el Cine Rex, el Cine San Martín, el moderno Cine Teatro Corrientes, el Cine Itatí, el Cine Ideal, el Teatro Vera con su cine de grandes directores: Igmar Bergman, Buñuel, Fellini, Orson Welles, John Ford, las memorables películas argentinas en cine de autor, Leonardo Favio, Manuel Antín, Leopoldo Torres Nilson, Hugo del Carril, etc. Sin olvidarnos del primero en Corrientes, el Cine La Perla, inaugurado en 1918 en la esquina de 9 de Julio y Mendoza.

Lo notable de entonces era que no existía un monopolio compulsivo como ahora manipulado por los Estados Unidos, ya que podíamos ver teniendo el privilegio de asistir a grandes obras del cine francés, mexicano, brasileño, checoslovaco, argentino, español, inglés, alemán, sueco, noruego, ruso, japonés y el propio norteamericano.

En el Cine Teatro Corrientes, de Córdoba y Junín, se llevó a cabo el Festival Nacional del Cine con la presencia de una gran embajada de actores del elenco nacional. Santiago Gómez Cou, Luis Dávila, Nathán Pinzón, Trissi Bauer, Pablo Moret, Ricardo Castro Ríos, Elena Lucena, entre otros, lo que hablaba elocuentemente del gran seguimiento del público correntino hacia un cine mundial de grandes producciones. En lo particular, recuerdo que, concluida la función, con un grupo de cinéfilos amigos nos concentrábamos en la vereda de Junín y Córdoba y practicábamos un cine debate, analizando la película recién proyectada. Había un interés real por la búsqueda de la lectura, el cine y la radio, porque la formación se nutrió tomándolo todo, por eso el nivel intelectual alcanzado por Argentina se dio el lujo de poseer y enriquecerlo. Gente preparada y predispuesta, grandes referentes de la cultura argentina que fueron brillantes, pero más que nada buscadores de sueños que los conduzcan hacia un destino maravilloso.

Había todo una mítica en la función cinematográfica, no sólo el espectáculo, sino el desfile de jóvenes, chicas hermosas, personas mayores que concurrían luciendo sus mejores galas. Y, allí, en ese ámbito único y absoluto los sueños volaban, persiguiendo, tratando de integrar los miles de argumentos cinematográficos. Como se trataba de internarnos en historias, creíamos que tal vez los sueños lograrían el milagro de adentrarnos a sus vidas y a las pantallas conformando una sola cosa.

Alguna vez, apelando a la fácil emoción y al asombro que aún acompañaban nuestras vidas, por si fuera poco, el Teatro Vera puso en cartelera para una misma función un espectáculo doble: “Angustia de un querer” con William Holden y Jennifer Jhones, y “Algo para recordar”, con Cary Grant y Deborah Kerr; claro está, ese día, los pañuelos no alcanzaron. O, cuando cruzando toda la calle 9 de Julio, un gran cartel que partía del Cine Colón, anunciando la presentación de la película “Helena de Troya” en magistral Cinemascope, con la bellísima Rossana Podestá. O, el Cine Corrientes con el advenimiento de una propuesta tridimensional y la puesta de “Museo de cera”, con lentes especiales para integrarnos a la historia nutrida de formas con volúmenes y relieves impresionantes que la nueva visión se permitía asombrar.

Coincido con Pilar Romano, solamente haberlo vivido al cine con la gran proliferación de producciones y constante evolución técnica y fotográfica de esas décadas de crecimiento sin pausa, es haberlo aprisionado en todo su esplendor. Más que efectos especiales, eran el alma, el corazón, la calidez, la naturalidad y el prodigio de las historias lo que elencos estelares hicieron realidad, ubicando al cine en un lugar de privilegio en nuestras vidas. Porque era también, y eso es lo importante, el esparcimiento saludable de toda una sociedad que se daba cita en un ámbito parecido “al cielo”, donde se intercambiaban miradas, donde la charla crecía en la previa, donde los chocolates, caramelos acompañaban, servían de pretexto gentil para hacer amigos. Un sueño que no queríamos que termine.