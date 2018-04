El múltiple campeón, San Lorenzo, examina a Regatas en el Parque

Con el debut del internacional base español, Carlos Cabezas, y las bajas de Paolo Quinteros y Juan Pablo Arengo, Regatas Corrientes recibirá esta noche a San Lorenzo de Almagro por la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol. El partido en el estadio José Jorge Contte comenzará a las 21.30 y contará con el arbitraje de Fernando Sampietro, Alejandro Zanabone y Oscar Martinetto.

El complicado presente del equipo correntino, con un registro de 15 triunfos y 14 derrotas, afectado por las lesiones, tendrá que rendir examen frente al líder de la competencia (21-5), defensor del título y hace pocos días consagrado como el campeón de la Liga de las Américas.

“Tendría que ser un momento de alegría, me encantaría estar feliz. Pero el costo es mucho más alto que el beneficio, entonces queda un poco de sabor amargo”, sentenció el entrenador Gabriel Piccato luego del triunfo que logró Regatas sobre Bahía Basket el pasado martes.

Ese juego dejó daños colaterales en el plantel Fantasma. Quinteros tiene tenosinovitis del peroneo lateral del tendón izquierdo y estará fuera de las canchas entre 7 a 10 días. Por su parte, Arengo está afectado por una lesión parcial del ligamento lateral externo, anterior y medio del tobillo derecho, que le demandará casi dos semanas de recuperación.

A estas bajas, hay que sumarle la ausencia del base uruguayo Santiago Vidal que está en pleno proceso de rehabilitación por un desgarro intercostal derecho.

En tanto que, la noticia positiva dentro del bunker correntino, pasa por la incorporación del base español Carlos Cabeza que ayer llegó a la capital provincial, entrenó por la tarde con sus nuevos compañeros y hoy tendrá que saltar al rectángulo de juego obligado por las circunstancias.

Con este panorama, habrá que ver si Regatas puede competir frente al mejor equipo del país o solamente tendrá que resistir.

“Nosotros vivimos el aquí y el ahora. Así es el deporte profesional. Pero sinceramente me cuesta trasladarme al futuro en estas condiciones. Se suman partidos, se pierden jugadores, se incrementa la exigencia. Es un escenario complicado”, afirmó Piccato.

“Lo positivo es el compromiso de estos chicos. Los jugadores se merecen todo mi respeto, como personas y como profesionales Lo dan todo, no se guardan absolutamente nada”, reconoció el DT.

Por su parte, San Lorenzo viene de perder frente a Obras Sanitarias 89 a 79, pero recuperó a Maros Mata porque el Tribunal de Disciplina le bajó la pena de 2 fechas a 1 por la expulsión que sufrió en el juego frente a Atenas.

En tanto que Gonzalo García seguirá sin poder contar con el goleador Darquavis Tucker afectado por una tendinopatía rotuliana derecha.