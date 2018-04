El sistema de canje de pasajes

Los presidentes de todos los bloques acordaron este miércoles con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, eliminar el sistema de canje por dinero de pasajes aéreos y terrestres asignados a los legisladores nacionales tras la polémica originada a partir de las notas de Infobae.

Monzó recibió en su despacho a los jefes de bloque de las distintas fuerzas parlamentarias para definir la eliminación de ese mecanismo de cobro adicional por tramos aéreos y terrestres no utilizados.

Allí, se resolvió poner fin a un sistema que había generado mucha polémica durante los últimos días.

“Se resolvió eliminar la opción del canje de pasajes por efectivo. Ahora, se va a analizar un mecanismo de compensación para los diputados que no reciban pasajes. Se va a trabajar sobre eso en estos días!, explicaron desde la presidencia de la Cámara de Diputados. Y agregaron: “Todavía no hay un monto ni un criterio definido para determinar quiénes recibirán pasajes y quiénes un adicional por movilidad. Un criterio sería trazar una línea entre los que viven a más de 300 kilómetros y los que viven más cerca".

Desde el massismo, que estuvo representado por Graciela Camaño, señalaron que “todos los bloques coincidieron en cambiar el sistema de pasajes. La idea, todavía a mejorar, sería establecer una movilidad fija para los diputados de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, y pasajes nominados para los del interior del país”.

Una posibilidad es que se destine la compensación de manera obligatoria para todos los diputados que residan a menos de 300 kilómetros de la Capital. Este grupo no recibirá ningún pasaje. El resto de los diputados podrá optar, de manera definitiva, entre los pasajes o el pago extra. De acuerdo con la estadística de la Cámara baja, los diputados que viven a menos de 500 kilómetros canjean el 80 por ciento de los pasajes.

Otra posibilidad bajo análisis es la de incrementar, en simultáneo y en un porcentaje todavía no determinado, los “gastos de representación”. En la actualidad, los diputados ganan 20.000 pesos en ese concepto, que se suman a 142.600 de dieta. Después de los descuentos, el sueldo de bolsillo queda en 112.774 pesos.

A eso se le sumarían los 25.000 pesos por “gastos de movilidad”, para los que vivan a menos de 300 kilómetros del Congreso, o para los que opten por esa modalidad. El ingreso se completa, para los que residen a más de 100 kilómetros, con 18.000 pesos en concepto de desarraigo.

La semana pasada, hasta Mauricio Macri se sumó a la polémica. El Presidente pidió “no subestimar más a los argentinos y decirles la verdad”. “Si los diputados creen que sus salarios no son suficientes, tienen que blanquear la necesidad de tener un mejor salario, pero si este mecanismo de los pasajes se utiliza para terminar complementando sus ingresos, no está bien”, aseguró en Radio 2 de Rosario.

Con sus declaraciones, el Presidente pareció validar otra discusión que cuando se planteó en el Congreso generó debate y obligó a las autoridades de la Cámara baja a dar marcha atrás con un aumento en la dieta de los legisladores.

De acuerdo con el relevamiento de la ONG Directorio Legislativo publicado por Infobae, los diputados más canjeadores de pasajes en 2017 fueron Elisa Carrió, Alberto Roberti, Nilda Garré, Paula Urroz y Miguel Bazze.

De hecho, Carrió defendió el canje y criticó al Presidente: “El viaja en helicóptero así que no tiene problema desde chiquito. El desde chiquito viaja en aviones privados así que no tiene idea de lo que significa ser decente, hacer política decentemente, tener distribuida una familia por todos lados, sufrir injurias, calumnias, sabiendo que salís y al otro día ganás siete veces más, eso sí, te desentendés de la Argentina. Yo elegí hacerme cargo de la Argentina”. Después, aclaró que no había querido cuestionar la decencia de Macri.