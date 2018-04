En el refugio “Eli Verón” ya asistieron a víctimas y sus hijos

El próximo domingo se cumplirá un mes de la firma del convenio en el cual la Municipalidad de Corrientes traspasó a la Provincia el refugio para víctimas de violencia de género “Eli Verón”. Claudia Romero Valdés, quien está a cargo de este espacio dedicado a proteger a las mujeres que estén en situación vulnerable, dijo a El Litoral que este hogar transitorio ya asistió a “varias mujeres y a sus hijos”.

“Hemos recibido unas cuantas mujeres y a sus hijos. También hemos recibido la visita de funcionarios como concejales y legisladores provinciales que verificaron nuestro trabajo. El refugio está preparado y tiene el mismo sistema que el Centro de Monitoreo. Estuvo listo para alojar a mujeres desde el día en que se firmó el convenio. Un mes y medio antes de esta firma ya estuvimos trabajando con el Municipio”, comentó a El Litoral Romero Valdés.

Los últimos trabajos que realizaron antes de recibir a las víctimas fue la colocación de matafuegos, televisores y otros detalles. Además, se adecuaron espacios para recibir a los niños.

“Preferentemente deben tener la denuncia contra su victimario. De esta manera se logra que la Justicia le dé protección legal. La denuncia es necesaria y el acompañamiento lo hacemos nosotros; de todas maneras la víctima puede optar por atenderse en su ámbito, es decir, con algún psicólogo de la Saps o el Caps de su barrio. Nosotros tenemos actividades programadas y brindamos atención psicológica a las que deciden aceptar esta ayuda”, precisó.

Respecto a la admisión en el refugio aclaró que “puede haber una excepción y aceptar a alguna mujer que no tenga denuncia”, pero que luego debería hacerla.

“En Corrientes existe una red de contención para proteger a las víctimas que tienen perfil bajo y que por eso muchas veces no se conocen. Los niños en casos de violencia de género también son víctimas”, remarcó.

El refugio cuenta con custodia policial. “Esta persona está de civil para que la persona en estado de vulnerabilidad se sienta más cómoda y no vigilada. Se trabaja pensando en que la contención es fundamental para que la mujer se sienta tranquila”, sostuvo.

“El gobernador Valdés mostró su compromiso con el tema de violencia de género hace unos años con el Centro de Monitoreo y Contención y ahora lo hace con el refugio”, aseguró Romero Valdés.