Esquina: armado con un cuchillo, ingresó a una casa y violó a una mujer

Una mujer fue sometida sexualmente en su vivienda de la localidad de Esquina por un depravado con el rostro cubierto que la amenazó con un cuchillo. Tras violarla, el sujeto la encerró en el baño y huyó. Se montó un amplio operativo policial, pero hasta el momento no hay detenidos.

El ataque ocurrió el miércoles a las 7 en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Mancini y Moreno de la ciudad de Esquina, pero recién trascendió en las últimas horas.

De acuerdo a la investigación, el depravado ingresó a la casa minutos antes de que la mujer se levantara junto a su pareja para preparar a su hijo, quien debía ir a la escuela.

Luego, el hombre con el que comparte la vivienda salió con el menor rumbo al establecimiento escolar en una moto, y posteriormente se fue a trabajar.

La mujer quedó sola en la vivienda. Ingresó al sanitario, desde donde escuchó ruidos dentro de la casa. Al salir del baño el malviviente salió de una de las habitaciones, armado con un cuchillo y con el rostro tapado.

Luego de tomarla del cuello, la amenazó de muerte con el arma blanca, la tiró sobre una cama y la sometió sexualmente.

“Me dijo que no grite y me tapó la boca con la mano. En la otra tenía un cuchillo”, denunció la víctima.

El atacante, tras violarla, obligó a la víctima a entrar al baño y la encerró, para luego escapar del lugar.

La mujer, lastimada, salió tras él, pero cuando llegó a la calle el sospechoso ya se había alejado. Una vecina lo vio correr en dirección a la Ruta Nacional 12.

Tras esto, la mujer llamó por teléfono a su pareja y le contó lo ocurrido. Realizaron la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Esquina.

El fiscal Carlos Gallardo se presentó en el lugar, ordenó peritajes y también orientó los pasos para que la mujer reciba contención y asistencia.

En su declaración, la víctima aportó datos para identificar a su atacante. Aseguró que tenía el rostro tapado con una media y que mientras la sometía le habría dicho que tenía planeado el ataque “desde hace tiempo”.

El violador todavía no fue aprehendido.

El fiscal Carlos Gallardo había advertido que el delincuente pudo haber aprovechado el horario de escasa luz para ocultarse en las inmediaciones y así entrar por una puerta que estaba sin llave.

Es por ello que recomendó a los vecinos de Esquina extremar las medidas de seguridad y evitar mantener las puertas abiertas y sin traba.

En declaraciones a TN Esquina, el representante del Ministerio Público dijo: “Tenemos las descripciones de la forma en que estaba vestido. Tenemos diseñado el perfil. Ya se realizaron las investigaciones preliminares por la gente de pericia de la Unidad Regional de Goya. Se está investigando con esta cuestión que nos tiene alarmados porque no es habitual”.

“Nosotros lo que hacemos en estos casos es remarcar el tema de seguridad, ya que la prevención juega un papel importante, sobre todo en esta época en que es una bisagra en el tema estacional. Ya están trabajando la Comisaría Primera y la Comisaría de la Mujer y el Niño. El hecho habría sucedido en cercanías de las calles Moreno y Mancini. Y aquí tenemos que extremar las medidas de seguridad”.

“Con este hecho lo que no tenemos que perder los esquinenses es el sentido de vecindad, de hermandad y que todos puedan colaborar con las autoridades. Esto no ocurrió en las barriadas de Esquina, esto ocurrió en el centro de Esquina. Esto no es para asustar, pero sí para prevenir”, aseguró el fiscal.