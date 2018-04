Faggiano destacó el crecimiento en la intensidad de San Martín

Desde las 20

La Asociación de Clubes (AdC) dio a conocer que el cotejo del domingo 8 entre San Martín y San Lorenzo en el Fortín Rojinegro dará inicio a las 20.

Para este compromiso fueron designados como árbitros: Mario Aluz, Fabio Alaniz y Leandro Lezcano.

Agenda del Rojinegro

Para concluir la fase regular de la LNB 2017-2018, a San Martín (22 triunfos y 8 derrotas) le quedan por disputar ocho cotejos, de acuerdo al siguiente detalle:

Domingo 8 San Martín vs. San Lorenzo

Viernes 13 San Martín vs. Regatas

Martes 17 San Martín vs. Hispano

Viernes 20 Atenas vs. San Martín

Domingo 22 Instituto vs. San Martín

Martes 24 Hispano vs. San Martín

Sábado 28 Estudiantes vs. San Martín

Miércoles 2/5 Regatas vs. San Martín