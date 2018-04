La interventora del IPS señaló que jubilados mayores de 70 años tienen la obligación de presentar el certificado de supervivencia

La interventora del Instituto de Previsión Social (IPS), Lorena Lazaroff, confirmó que los jubilados y pensionados mayores de 70 años deben presentar en oficinas del organismo previsional el certificado de supervivencia para poder percibir sus haberes.

La titular del IPS indicó que el certificado se puede solicitar mediante trámite gratuito en cualquier comisaría y debe contar con la firma de un comisario o subcomisario; también pueden hacerlo concurriendo al instituto (Salta 731) donde pueden gestionar al instante la documentación requerida. “En el interior hay más de 30 localidades que el IPS recorre, así que estamos recibiendo allí también los certificados”, agregó la contadora.

“En este momento estamos recibiendo las certificaciones de supervivencia, esto que lo hemos manifestado empezó a regir a partir del 13 de marzo y tenemos hasta el 16 de abril. Lo vamos a hacer cada 6 meses, es una condición obligatoria para todos nuestros adultos mayores de 70 años. Permite al instituto actualizar, por un lado, la base de datos, y por otro que nuestros adultos mayores den fe de vida”, explicó.

Lazaroff advirtió que es obligatoria la presentación del certificado de supervivencia porque “en el caso de que el adulto mayor de 70 años no lo presente, se dará de baja automáticamente el haber previsional”.

En otro momento expresó que se trata de un método tradicional a efectos de corroborar la base de datos y al respecto comentó que no pudieron abonar un retroactivo que se debía a un beneficiario, justamente por falta de actualización de datos (en este caso el domicilio). En virtud de esto, que no es nuevo, “lo vamos a implementar cada 6 meses para tener un mayor control con respecto a la base actualizada del IPS, y la próxima entrega de la certificación será en octubre”.