Lito Vitale celebrará mañana los 30 años de “Ese amigo del alma” en el Vera

El Teatro Oficial “Juan de Vera” inaugura mañana la temporada 2018 con el concierto “Ese amigo del alma. 30 años”. Se trata de una coproducción del Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes y Lito Vitale.

“Hacer este concierto es un honor porque marcará el inicio de la temporada del Teatro Vera pero al mismo tiempo marca el inicio de la gira que haré este año celebrando los 30 años de este disco. Corrientes es la primera provincia que visitaré en el marco de una gira que me llevará por distintos puntos del país y en junio arribará al CCK”, explicó Vitale antes de su llegada a la ciudad.

La Orquesta Sinfónica de Corrientes, bajo la dirección de la maestra Andrea Fusco, ya ha realizado espectáculos con artistas nacionales e internacionales de gran nivel. Entre esos conciertos se puede mencionar los de Oleg Pishenin, Natasha Shismonina, Armando Manzanero, Boris Giltburg, Luis Ascot, entre tantos otros. “Tengo mucha intriga de cómo va a sonar este concierto. Ya nos hemos comunicado con Andrea Fusco y Javier Mareco me ayudó a pasar los arreglos de los temas a las partituras para la orquesta”, explicó el músico.

El espectáculo está basado en el cuarteto que había formado a fines de los años 80. Entonces, la música que se presentará este sábado girará en torno al disco “Ese amigos del alma” y a dos discos posteriores: “La senda infinita” y “Viento sur”. “Este es el repertorio que la gente reconoce de aquella época en la que todavía se vendían discos”, destacó.

“Para mí, ‘Ese amigo del alma’ fue una gran bisagra porque significó una apertura de giras, conciertos, venta de discos y la expansión de mi vida musical. Este disco tuvo mucho cobijo en España. Este año también pienso hacer una gira por esos lugares. En algunos músicos sucede ese momento bisagra donde componés una música que va en sincronía con lo que gente quiere escuchar y con lo que vos querés mostrar. Me parece que eso es una bendición. Yo lo vivo de esta manera. Mucha gente se embola cuando no puede salir de ciertos lugares; yo hice muchos proyectos y cosas en la música, pero ‘Ese amigo del alma’ lo tengo en un rincón especial, fundamental porque me pertenece de modo muy personal. Es mi camino más específico y me encanta volver a tocar esa música. Además, la banda del quinteto es algo impresionante. Estoy sintiendo también la recepción de mucha gente del interior que también quiere hacer estas canciones con las orquestas en distintas provincias. Estoy muy feliz”, destacó Vitale.