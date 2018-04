Marcha por la vida y adhesión a un petitorio antiaborto

En medio del debate social por el inminente tratamiento del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los referentes de diferentes credos junto con miembros de organizaciones se unirán mañana en la “Marcha por la vida”. En ese marco invitarán a adherirse al documento antiaborto que se presentará en la Legislatura.

La movilización se realizará con un encuentro pautado para las 16.30 en cuatro puntos de la ciudad en simultáneo: plaza La Cruz, parque Cambá Cuá, parque Mitre y plaza Libertad. Desde cada sitio se avanzará paralelamente hasta plaza 25 de Mayo, donde se realizará un breve acto en el que se leerá un documento que expresa la negativa de los presentes a la aprobación del proyecto para despenalizar el aborto.

“Queremos manifestar nuestra convicción de que el primer derecho humano es el de la vida. No hay preeminencia, por eso sostenemos que debemos movilizarnos. Queremos, además, que se cuide la vida de la embarazada y por ende que las políticas públicas estén enfocadas a erradicar la violencia contra la mujer. El Estado tiene que acompañar en ese sentido”, expresó la coordinadora de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz, Lucía Abad.

Las necesidades emergentes para el “cuidado de la vida” fueron redactadas por los organizadores de la marcha en un documento que se leerá mañana en la plaza 25 de Mayo. “Luego vamos a elevarlo a la Legislatura. Seguramente quienes estén de acuerdo podrán firmar, pero la sola participación ya es una adhesión”, expresó Lucía Abad.

Además, en redes sociales el arzobispo de la provincia, monseñor Andrés Stanovnik, convocó a la población a participar, diciendo: “El sábado por la tarde vamos todos. Independientemente de la fe, sean evangélicos, católicos, agnósticos, pronunciémonos a favor de toda vida. Especialmente de la más vulnerable; no faltemos. Vamos a caminar hacia plaza 25 de Mayo para pedirles a nuestros legisladores que cuiden la vida de la mujer y también de la criatura. No faltemos porque es cierto: vale toda vida”.

Items

En medio de la invitación a la marcha por la vida, los organizadores convocan a la población a llevar remeras blancas, globos celestes y rosados, banderas de argentina y carteles con las siguientes frases: sí a la vida, vale toda vida, jugate por la vida, el aborto no soluciona.

Además, aclararon que aquellos que no puedan asistir podrán sumarse con una foto alusiva o bien una leyenda a favor de la vida en redes sociales.