Pacto Fiscal y prórroga a la intervención de la Caja ya ingresaron y agilizan tratamiento

En la sesión de ayer, tomaron estado parlamentario dos proyectos claves enviados por el Departamento Ejecutivo municipal. Por un lado, la adhesión de la Municipalidad de Corrientes al Régimen de Responsabilidad Fiscal, y en segundo lugar la prórroga por 180 días de la intervención de la Caja Municipal de Préstamos. Ambas iniciativas fueron giradas a la comisión de Legislación, que comenzará a tratarlas desde hoy.

Se trató primero la prórroga de la intervención a la Caja de Préstamos. Desde el Ejecutivo municipal fundamentaron el pedido por la necesidad de contar con más tiempo para la regularización de la entidad, que está en pleno proceso de revisión y verificación de pasivos, revisión de cuentas y operaciones del fideicomiso Santa Catalina y ejecución de auditorías.

Los concejales de la oposición plantearon sus reparos al plazo propuesto. “No podemos aceptar esa cantidad de tiempo: 180 días más de intervención a la Caja es demasiado” aseguró el edil Ataliva Laprovitta (PJ), agregando que “el informe, que está en el expediente del Concejo Deliberante, es muy escueto, de ningún modo justifica la intervención tan larga”. Anticipó además que pedirán modificaciones.

Seguidamente se trató la la adhesión de la Municipalidad de Corrientes al Régimen de Responsabilidad Fiscal, que la Provincia firmó con la Nación, y fue girada a Legislación.

“Ya tenemos una posición tomada respecto al Pacto Fiscal”, indicó a El Litoral el concejal Justo Estoup (PJ), apuntando contra los fondos retenidos en forma “indebida” a la Municipalidad. Lo cierto es que hoy habrá reunión anticipada de la comisión de Legislación para tratar ambos expedientes, y según anticipó el concejal oficialista Fabián Nieves, no se descarta la convocatoria a una sesión especial.

Segundo puente

La mayoría de los expedientes ingresaron o se aprobaron sin objeciones. No fue el caso del proyecto de resolución del concejal Esteban Ibáñez (PN) que planteaba repudiar las afirmaciones del jefe de Gabinete nacional Marcos Peña, respecto a la no inclusión del tramo de ferrocarril y centro de transferencia de carga en el proyecto del segundo puente Chaco-Corrientes. El autor de la iniciativa apuntó a la premisa de que Corrientes fue dejada de lado durante mucho tiempo, y “esto no puede seguir siendo así”, y señaló la gravedad de que el nuevo viaducto interprovincial no sea con nodo ferroviario. “Significa no sólo un retroceso, sino una negación de futuro para la región, pues hace innecesaria la llegada a nuestra capital del ferrocarril General Urquiza; eso significaría Corrientes sin tren”, sostuvo.

El concejal Alfredo Vallejos (UCR) salió al cruce y recordó que la destrucción de las vías del tren viene de décadas. Finalmente, después de fuego cruzado con pase de factura a gestiones anteriores incluidos, el oficialismo hizo uso de sus números y votó en contra del repudio.

Acompañamiento

Después del tratamiento del orden del día, los ediles de distintos bloques se tomaron un momento para expresar emotivas palabras de acompañamiento a su par José Salinas (ex presidente del cuerpo), que se encuentra atravesando un difícil momento de salud, ingresado en un hospital de la ciudad. Se pusieron a su disposición en lo que sea necesario.