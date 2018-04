El presidente de la Nación, Mauricio Macri, adelantó en su discurso que “estamos a pocos meses de lanzar el segundo puente Chaco – Corrientes”, como una de las obras más importantes que el Plan Belgrano tiene previsto. Asimismo, en lo que se refiere a Corrientes, también señaló los trabajos de desagües pluviales que se llevan adelante en Bella Vista “para mitigar inundaciones porque acá tuvimos muchos problemas con el agua y queremos todos aprender a manejarla para que no avance y nos destruya”.

En este marco sumó además que “estamos con muchos puertos, que es oro en polvo para reducir los costos de la producción y para cuidar el medio ambiente”. Agregó que se avanza con “las obras que tienen que ver con la inclusión, porque no puede ser que tengamos tantos líquidos cloacales dando vuelta sin ser tratados, tanta falta de cloacas y de agua potable”.

Respecto al turismo resaltó que es “la bomba del desarrollo que está comenzando a desarrollarse y que este último fin de semana la hemos visto y nos está conmoviendo”. Así Macri valoró que la particularidad “no es que solo tenemos lugares únicos, nosotros somos anfitriones únicos y aparte cada uno de ustedes son distintos, tienen distintas gastronomías, distinta música, distintas costumbres, entonces es apasionante recorrer nuestra historia y esa diversidad, pero para eso tuvimos que abrir y reformar para que la prioridad sea que la gente pueda llegar y no justificar una empresa”.

“Esto está generando un desarrollo de trabajo federal como nunca otra actividad lo generó, por algo 1 de cada 4 empleos que generamos este año se creó en el Norte argentino y eso no había pasado nunca”, declaró el primer mandatario nacional. De esta manera, concluyó que “hoy después de haber recorrido 2 años y visitado sus casas, sus comercios, sus empresas, creo muchísimo más de lo que ya creí en ustedes hace 2 años atrás” y llamó a demandar por igualdad de oportunidades, por las herramientas, ya que “ese es el camino del crecimiento sólido, el camino que emprendimos que no se hace lamentablemente de un día para el otro”, pero “es el correcto y lo importante es que sigamos con cada vez mejor ritmo”.