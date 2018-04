El caso del ovni de Palmar Grande

Por Francisco Villagrán

Especial para El Litoral

El verano comenzaba a hacerse presente lentamente y si bien esa noche no hacía mucho calor, ya se presagiaba la tórrida estación que se avecinaba, por lo que el tiempo estaba templado, agradable y había bastante gente en las calles. Todo estaba tranquilo cuando de repente apareció un extraño objeto volador con forma lenticular, muy luminoso y de regulares dimensiones, más bien tirando a grande. Los habitantes se sorprendieron ante esta inusual aparición, que en absoluto silencio se desplazaba por el cielo estrellado. Su presencia duró algunos minutos antes de desaparecer raudamente, lo cual dio tiempo a que algunos vecinos tomaran un video del extraño fenómeno luminoso con una pequeña cámara filmadora, como una prueba contundente e irrefutable de la aparición.

El objeto era de una forma oval, muy luminoso y con cambiantes colores, amarillo, verde y azul, alternativamente, con bordes rojizos bien definidos y fue presenciado por casi todo el pueblo. Llamó la atención que la luminosidad del objeto aumentaba y disminuía, como si latiera, mientras cambiaba de colores. Al moverse dejaba una especie de llamarada de fuego detrás de sí, que duraba algunos segundos.

Uno de los testigos, el vecino Armando Ramón Vedoya, relató que “advertí la presencia de ese luminoso objeto cuando estaba en el patio de mi casa con mi familia. El ovni apareció en el cielo claro acompañado por otro objeto más pequeño, desplazándose de sur a norte. Después sólo quedó el más grande, el más chico desapareció”. El hombre comentó que, sorprendido por la inesperada aparición, atinó a pedirle a un vecino de quien sabía que tenía una cámara filmadora con la que captó en video los movimientos que hacía el objeto, que en varias ocasiones se movió en distintas direcciones y luego se quedó quieto. La gente corría de aquí para allá asustada por el hecho, pero luego se tranquilizó y se acercó al testigo que estaba filmando, documentando este extraño fenómeno celeste, comentando el suceso y dando detalles.

“Es la primera vez que me sucede algo así -explicó Vedoya-; por momentos tuve temor, pero me sobrepuse y pude filmar el objeto extraño. Es una sensación indescriptible la que se siente al ver algo así, de origen desconocido. Estoy seguro de que realizaba movimientos inteligentes”.

También comentó que un vecino de apellido Saconi le contó que hace cosa de un mes un extraño objeto luminoso se posó prácticamente sobre su casa, en las afueras del pueblo. El hombre, muy asustado, huyó despavorido en su camioneta hacia la ruta nacional, mientras que su esposa, víctima de un ataque de nervios, se quedó dentro de la casa, no quiso salir y se escondió debajo de la mesa. Los objetos eran tres, pero sólo uno se acercó a pocos metros de la casa de Saconi. Irradiaba una luz muy potente, que atravesaba las paredes y se veía todo como de día, un haz de luz poderoso que invadía todos los ambientes. Afortunadamente para el testigo y su esposa, el objeto se reunió con los otros que estaban más alto y desaparecieron a gran velocidad en el firmamento nocturno.

Otros lugares

En ese año 1995 se produjo una serie de avistamientos en toda la región Mesopotámica y coincidentemente con los relatos de distintos y numerosos testigos, comprobados fehacientemente, se logró determinar que en las adyacencias de la ciudad de Resistencia, en la vecina provincia del Chaco, un grupo de chicos observó las evoluciones de un extraño objeto luminoso y pudo filmarlo con una pequeña cámara. Esto fue al día siguiente de lo ocurrido en Palmar Grande, también en la ciudad de Corrientes hubo algunas personas que observaron evolucionar un objeto luminoso de regulares dimensiones, que se desplazaba lentamente sobre el río, justamente ese día.

Y como corolario de todo esto hay que mencionar que en la zona de San Luis del Palmar, en los primeros días de ese mes de noviembre del 95, dos hombres que se encontraban cazando en una zona de monte pudieron ver absortos a una nave grande y muy luminosa desplazarse a poca altura en absoluto silencio, para después emitir un zumbido penetrante y desaparecer en el cielo a gran velocidad. Según ellos, era una nave grande, de más de 50-60 metros, con forma de cigarro (evidentemente una nave madre) que era escoltada por unos 12 objetos más pequeños, pero también muy luminosos. Es de imaginar la sorpresa de los hombres, que no quisieron dar a conocer la noticia, dado que eran muy conocidos en la ciudad, ante el temor de que no les creyeran y los traten de locos o borrachos. Afortunadamente hoy esta situación cambió, la gente tiene más apertura mental y cree en estas cosas y las cuenta sin problemas.

No debemos olvidar que en Esquina, ciudad situada a más de 300 kilómetros de Capital, se produjeron en los meses de noviembre y diciembre de 1995, innumerables avistajes de objetos voladores no identificados, al punto tal que los vecinos se reunían todos los días, ya que a partir de las 21 eran visibles estos objetos, y pudieron verlos y filmarlos en varias ocasiones. Sin duda que en esa época andaban por allí asiduamente. Incluso en varias oportunidades descendieron en la propiedad de una familia, en cuyo predio había una laguna de grandes dimensiones, llamada Laguna Mansa, dejando huellas de círculos perfectos de 1 metro de diámetro, que en número de 36 se encontraban diseminados cerca de la laguna. Luego de un tiempo, los avistajes cesaron y todo se normalizó.