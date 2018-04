El Consejo del PJ definirá estrategias, en medio del contrafuego de líneas nacionales

El Consejo Provincial del PJ se reunirá hoy para definir estrategias partidarias. En tanto ayer manifestaron su solidaridad con el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Por otra parte, el “peronismo federal” y el Frente Renovador lanzaron un nuevo espacio en Gualeguaychú, que le cierra la puerta al kirchnerismo.

El Consejo Provincial del PJ se reunirá hoy con amplio temario y con la necesidad de definir una estrategia partidaria, en un contexto de líneas nacionales que parecieran partirse al medio. El encuentro será a las 10 en la histórica casa de Salta 663.

Estarán presentes legisladores nacionales y provinciales, intendentes, concejales, consejeros y autoridades del partido. El encuentro fue convocado por el presidente de la fuerza, Gerardo Bassi y por el vice y diputado nacional Jorge Antonio Romero. La agenda incluye el reclamo por “retenciones indebidas de fondos que el Gobierno provincial le está aplicando a los municipios”; indicadores socioeconómicos; salarios, inflación y tarifazos en los servicios públicos. Para ello, establecerán las acciones legislativas a desarrollar, y judiciales para defender derechos sociales y colectivos. El contexto económico nacional y provincial también será tema de debate.

El Consejo se reunirá en línea con la convocatoria nacional a la Unidad Peronista que surgió de la cumbre en San Luis. Este lleva el lema “Hay 2019”, y hubo sectores del PJ y del kirchnerismo duro. En ese marco, analizarán estrategias partidarias y actividades territoriales para este año y para el siguiente.

En tanto, ayer manifestaron su “más enérgico repudio a la persecución política e intento de proscripción del que es víctima Luiz Inácio Lula da Silva”. Expresa, además, “su total solidaridad con el Partido de los Trabajadores, las fuerzas populares y los movimientos sociales del hermano pueblo de Brasil”.

“La decisión judicial de quitarle la libertad a Lula da Silva, sin haber agotado antes todas las instancias de apelación, es el segundo atentado consecutivo contra el orden jurídico, institucional y democrático de Brasil que ejecutan los poderes concentrados -internos e internacionales-; y que se suma al golpe parlamentario del que fue víctima la ex presidenta Dilma Rousseff”, expresaron a través de una declaración.

“No le perdonan a Inácio Lula da Silva haber sacado a más de 40 millones de brasilerxs de la pobreza. No le perdonan a Lula haberle devuelto la esperanza y la dignidad a su pueblo. No le perdonan al Lula haber gobernado por y para los trabajadores”, expresaron desde el PJ correntino.

En la provincia, las autoridades del justicialismo manifestaron su adhesión a la Unidad Peronista, la cual buscaba sumar espacios como el que lidera Sergio Massa. Sin embargo, ayer, en Gualeguaychú, se gestó un nuevo espacio, conformado por el llamado “peronismo federal” del senador nacional Miguel Pichetto y el Frente Renovador. Se llama “Encuentro para una mejor Argentina”.

Allí también estuvo presente el senador nacional y ex candidato a gobernador por el PJ, Carlos Mauricio “Camau” Espínola; así como también el mandatario de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien mantiene aspiraciones presidenciales.

“Nuestro objetivo es la construcción de una fuerza política que constituya una alternativa a Cambiemos”, expresaron desde el sector, tras el encuentro en Entre Ríos. “No nos convence el planteo de ‘unidad’ como un simple amontonamiento de dirigentes sin un proyecto común. No vamos a justificar el pasado. Privilegiamos nuestra identidad y la construcción de una propuesta moderna y democrática”, manifestaron a través de un documento.