El fuego arrasó con los puestos de la Rotonda y con más de 20 años de trabajo familiar

El incendio que se produjo el jueves a la noche en el galpón que alberga 108 puestos de venta de indumentaria y artículos en general, provocó que muchas familias pierdan no sólo la mercadería que tenían en stock, sino también su lugar de trabajo desde hace más de 20 años.

El predio techado tiene aproximadamente unos 1.200 metros cuadrados. Fue habilitado en 1997, luego de que la gestión municipal de ese momento decida el traslado de los comerciantes que ocupaban las veredas linderas al Hogar Escuela, sobre la avenida Ferré. Cuentan los mismos trabajadores que en ese momento no vieron con optimismo la alternativa de mudarse a la zona de la Rotonda, por tratarse de un sector lejano al centro y en el cruce de dos rutas (la 12 y la 5).

El plan estatal fue primero construir el tinglado en lo que hoy es la plaza del Mercosur que, por ese entonces, era un predio sin mayor infraestructura. Allí se llegaron a instalar incluso algunas columnas que, luego de insistentes reclamos vecinales, fueron retiradas y trasladadas enfrente, al otro lado del espacio donde se asienta la imagen de la Virgen de Itatí.

Aunque reconocen que el comienzo fue difícil, la situación de los comerciantes fue mejorando paulatinamente hasta construir una clientela propia. “Los primeros tres años no se vendía nada y la verdad es que fue complicado poder mantenernos”, expresó ayer Marcelo, que trabaja allí desde la puesta en marcha del galpón, hace 21 años.

De a poco, el centro de compras, que se ubica junto a la estación de servicio en pleno ingreso a la ciudad y un local gastronómico, encontró un ritmo interesante de clientes, lo que condujo al crecimiento de los puestos. De esta manera, trabajando 16 horas por día (de 7 a 21), los comerciantes comenzaron a incorporar distintos rubros, más allá de la indumentaria que ofrecían cuando estaban sobre Ferré.

Es así que al caminar por los pasillos del centro “Virgen de Itatí”, como se llama oficialmente, podían encontrarse artículos variados, también con rangos de precios bastante amplios. Desde la ropa de verano o distintos tipos de abrigos, calzados deportivos, clásicos masculinos y femeninos o camisetas de fútbol de los variados clubes locales, nacionales e internacionales pueden adquirirse allí.

Asimismo, otros productos como celulares, películas, parlantes y una amplia variedad de juguetes eran parte del stock de los puestos. Aunque varios de ellos vendían artículos variados, la mayoría se especializaba en algún segmento específico. De esta manera, los clientes habituales tenían real conocimiento de en qué puesto podían conseguir lo que necesitaban. El fuego arrasó el galpón y dejó a las familias sin trabajo, luego de más de dos décadas allí. “Ya tenemos nuestros clientes y nos habíamos acomodado bien acá”, comentó uno de los comerciantes a El Litoral. Además, mientras que a fines de los 90 los compradores eran más que nada habitantes de barrios cercanos como el 17 de Agosto, con el correr de los años el espectro se amplió considerablemente. “Viene gente de todos lados a comprar porque tenemos variedad y buen precio”, expresaron.

Aunque el ritmo de ventas varía al ritmo de la realidad general del comercio y de la economía, las fechas especiales representaban una oportunidad importante para los trabajadores, la mayoría de los cuales viaja periódicamente a Buenos Aires para traer mercadería. De esta manera, era común ver el galpón repleto de personas los días previos a Navidad, Año Nuevo u otras festividades como el Día del Niño, Día de la Madre o del Padre.

Asimismo, el inicio de clases era otro de los momentos de intensa actividad, con tutores comprando ropa para que los chicos vayan a la escuela, además de bolsos, mochilas y accesorios varios.

Afectados

Ante el desconsuelo de lo ocurrido, muchos advierten que no saben cómo seguirán. “Perdimos la mercadería y muchos tenían la recaudación del día ahí adentro”, contó Lucas, uno de los comerciantes. Además, se perdieron otros objetos de valor. “Tenía dos ventiladores industriales, un freezer y un grupo electrógeno”, comentó el trabajador.

Las 108 familias buscan alternativas luego del siniestro de la noche del jueves que arrasó con todo lo que tenían para desarrollar su labor. La única certeza es que la destrucción del lugar, que corre riesgo de derrumbe y quedó inutilizable, afecta a aún más personas que dependían de ese centro de compras para subsistir, aunque no comercializando productos.

En este sentido, pueden mencionarse dos personas que se encontraban en el galpón justamente cuando el fuego inició. Se trata de un cuidador nocturno que tenía el mercado y de otro que realizaba la limpieza. El sereno comentó que vio cómo se inició el siniestro, cuando se produjo un cortocircuito en la red eléctrica. El fuego se expandió rápidamente y fue en vano su intento por sofocarlo utilizando dos extinguidores.

En tanto, el encargado de la limpieza perdió su moto en el incendio, ya que no tuvo tiempo a sacarla una vez que el humo invadió el galpón y debieron escapar.

Por otra parte, personas que se acercaban allí a venderles comida o ensalada de frutas a los puesteros también se vieron afectados, al igual que los encargados de cuidar los vehículos en los playones laterales con los que cuenta el paseo de compras.

Diego Sabao.