En sesión especial, este lunes el Concejo tratará la adhesión al Pacto Fiscal

El Concejo Deliberante tratará este lunes la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal. También debatirá la prórroga de la intervención a la Caja Municipal de Préstamos. Hubo dos despachos en la comisión de Legislación.

Capital buscará integrar el conjunto de al menos una treintena de municipios que ya adhirieron al Pacto Fiscal que impulsa el Gobierno Provincial. La premura se debe a la necesidad de acceder a fondos, específicamente, al sojero, ya que por normativa no pueden habilitarse hasta tanto no aprueben el instrumento.

El proyecto de ordenanza tomó estado parlamentario el jueves, en la última sesión del cuerpo deliberativo. También, la propuesta de prórroga de intervención de la Caja Municipal de Préstamos de Capital.

En la mañana de ayer se reunió la comisión de Legislación donde fueron giradas ambas iniciativas. El oficialismo dio despacho favorable y el PJ brindó un dictamen de minoría mediante el cual prevén contemplar cambios en la ordenanza de adhesión.

“Una ordenanza de adhesión se puede rechazar u homologar, no introducir cambios. Para eso es necesario que presenten un nuevo proyecto de ordenanza y lo debatimos si quieren”, expresó el concejal de la CC-ARI, Fabián Nieves, en referencia a la postura de la oposición.

“Esta adhesión está acompañada por una cláusula de gasto público y de transparencia. Los concejales estamos compenetrados con el proyecto que se viene impulsando desde Nación y que muchos municipios están adhiriendo, incluso municipios peronistas”, manifestó el edil a El Litoral.

“Tenemos fecha para adherir hasta el 31 de mayo, pero nos urge la bajada de los fondos nacionales”, señaló luego el concejal. Esa es la fecha tentativa en la cual se realizaría la firma general de la adhesión a la Ley Provincial de Responsabilidad Fiscal entre el Gobernador y los intendentes de las comunas que adoptaron el instrumento.

El proyecto de ordenanza se debatirá este lunes a las 13 en el recinto de sesiones. Para ello, se realizará una sesión especial. Este cuenta con dos despachos, uno de mayoría y otro de minoría de la comisión de Legislación, integrada por tres oficialistas y dos opositores, ambos del PJ.