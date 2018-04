Estiman pérdidas por más de $30 millones en mercadería

La totalidad del galpón se incendió y los comerciantes no pudieron salvar nada de lo que tenían en sus puestos. Si bien no pueden determinar con certeza las pérdidas, uno de los jóvenes que trabaja desde hace tiempo allí comentó a El Litoral que “yo tengo uno de los lugares más chicos y haciendo cuentas calculo que perdí más o menos $140 mil sólo en zapatillas”. Asimismo, señaló que “esa cifra es sin contar la ropa y los otros productos que tenía ahí”.

En tanto, otros puesteros se animaron a estimar que “hay que calcular unos $300 mil pesos por puesto aproximadamente”. De esta manera, con 108 puestos que funcionaban allí, la cifra ascendería a más de $30 millones.

Además de calzados, indumentaria, juguetes y productos electrónicos, hay que sumar a las pérdidas algunos objetos que no estaban a la venta y que eran propiedad de los trabajadores. En este sentido pueden mencionarse equipos de música, televisores, ventiladores para uso propio y hasta un grupo electrógeno.

Además, la situación se agrava porque muchos habían dejado en sus puestos la recaudación diaria, por lo que perdieron también dinero en efectivo. “No queríamos llevarnos el efectivo con nosotros por una cuestión de seguridad, nos daba miedo que nos roben cuando salíamos y por eso lo dejábamos acá”, comentó Lucas, uno de los puesteros.

Teniendo en cuenta esto, la pérdida sería mucho más, aunque son números estimativos ya que los trabajadores aseguran que depende de cada local, la cantidad y el tipo de mercadería que vendían.