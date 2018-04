Expectativas por la cumbre en Lima

La próxima semana (13 y 14) se realizará la VIII Cumbre de las Américas, en la ciudad de Lima, en el Perú. Será la continuadora de la primera de esas reuniones, convocada por el presidente Bill Clinton, en Miami, en 1994.

En esta oportunidad, dos de los mandatarios de la región están anticipadamente concentrando la atención. El primero es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Originalmente invitado por los dueños de casa, Maduro fue luego desinvitado, lo que es por lo menos extraño, aunque hayan existido buenas razones para el cambio de actitud peruana. Hoy, es obvio, Nicolás Maduro es un dictador autoritario y Venezuela ha dejado de funcionar como una democracia. Es, como Cuba, un país totalitario.

Emilio Cárdenas dice en una nota en el diario La Nación, que desinvitado a que fuera, Maduro contestó que no iba a dejar de asistir a la reunión, evidenciando el estilo patotero de los bolivarianos y trayendo a la memoria un episodio similar que tuviera lugar en la Argentina y fuera protagonizado por la también poco educada Delcy Rodríguez.

Si tenemos en cuenta que Nicolás Maduro decidió no concurrir al cambio de mando reciente en Chile, en virtud del cual Sebastián Piñera volviera a la presidencia del país transandino, parece posible que Maduro, pese a sus ladridos, decida finalmente no aparecer en Lima. Sería probablemente lo más sensato, porque una cosa es estar aislado y otra, muy distinta, es hacer un papelón, provocando un incidente.

El segundo mandatario cuya actuación en Lima será objeto de un seguimiento muy especial es el presidente norteamericano, Donald Trump. Como es sabido, ha tenido actitudes despectivas respecto de los latinoamericanos y generado, por esa razón, una fuerte antipatía en la región. El mejor ejemplo de su actitud es el del muro que todavía pretende levantar en la frontera de su país con México, trasladándole el costo al país azteca.

Trump llegará a Lima con todos los riesgos que se derivan de lo antes comentado en su mochila y no es imposible que su presencia genere protestas.

El rigor, la reunión “Cumbre” es una oportunidad para que Trump, desde la modestia, intente acercarse a los países de América Latina.

Pero, para ello, primero hay que querer hacerlo y el presidente norteamericano aún no ha dado señal alguna en ese sentido.

No es imposible que la reunión “Cumbre” de Lima fracase, como ha sucedido en algunas de los últimos encuentros de ese tipo donde no se alcanzaron los consensos esperados. Tampoco sería sorprendente que Trump llegara a un país perturbado políticamente como consecuencia de la renuncia de su ahora ex presidente, Pedro Pablo Kuczynski. A un país todavía nervioso, entonces.

De pronto, Trump podría transformarse en el “pato de la boda”. En la región, el presidente norteamericano no es querido. Las encuestas sugieren que apenas el 16% de los latinoamericanos aprueba su gestión. Ese porcentual, malo, es aún más bajo que el porcentaje de aprobación que el presidente norteamericano obtiene entre los latinos que residen en los Estados Unidos donde, sin embargo, el 42% de sus conciudadanos aprueba su administración.

A Trump parecería no resultarle fácil el diálogo con los latinoamericanos. Un llamado telefónico reciente entre el presidente de EE. UU. y su vecino, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, terminó siendo un desastre.

Uno de los países más importantes de la región, Brasil, es uno de los afectados más importantes por las medidas arancelarias de carácter proteccionista recientemente dispuestas por Trump, y no es imposible que la región toda pida al presidente norteamericano evitar las consecuencias de una “guerra comercial” derivada de las medidas arancelarias recientemente dispuestas por él.