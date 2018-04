Flybondi: el martes se conocería si se podrá operar desde El Palomar

Tras la audiencia pública convocada por el Ministerio de Transporte de la Nación, desde la Subsecretaría de Promoción e Inversiones Turísticas de la Provincia informaron que el martes se conocería el fallo judicial que determinaría si El Palomar reúne las condiciones para ser una aeropuerto aerocomercial. Mientras tanto, la empresa Flybondi continúa operando con los vuelos desde Aeroparque, con pasajes agotados para hoy, 8, 10, 12 y 14 de abril.

Consultado sobre los plazos y el dictamen judicial, tras la audiencia pública para determinar si El Palomar puede transformarse en aerocomercial, el subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas, Klaus Liebig, dijo a El Litoral que “de acuerdo a lo que se nos informó, a las 48 horas se iba a conocer la resolución, lo que no sucedió actualmente, pero ante la demora, hoy (por ayer) nos comunicamos y nos dijeron que el martes habría novedades sobre el tema”.

“Pero el servicio continuará y si es necesario avanzaremos con otras alternativas para garantizar el servicio”, dijo el funcionario provincial.

En tanto, desde la página de la firma Flybondi se informa que el 7, 8, 10, 12 y 14 de abril no hay pasajes disponibles, lo que demuestra el uso del servicio, cuya continuidad depende del fallo judicial, dado que, de acuerdo a lo informado, la capacidad de Aeroparque también se encuentra al límite, por lo que los vuelos no podrían operar de manera definitiva en el mismo y se tendría que estudiar otras posibilidades en caso de que la resolución legal sea negativa.

Cabe recordar que en la audiencia pública que se realizó el 28 de marzo en Buenos Aires, el funcionario provincial hizo hincapié en los derechos vulnerados vinculados a la conectividad, transporte, libre de tránsito, desarrollo económico, turismo comercial, afectando compromisos asumidos y derechos adquiridos “por pasajeros de buena fe que depositaron su confianza en el sistema de transporte y rutas aéreas de la Argentina”. En la misma alocución resaltó que el vuelo de Flybondi supondría un aumento sensible de los pasajeros transportados, ya que los aviones con que operan cuentan con 189 plazas que se sumarían a las 96 que corresponden a la empresa Austral.

En este mismo contexto, en materia de servicios aeronáuticos, desde el martes ya no se cuenta con el servicio Corrientes-Asunción ante la falta de demanda de pasajes, de acuerdo a lo informado por la empresa Amazonas, operadora del servicio.