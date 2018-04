Incertidumbre en el pago impositivo del monotributo social por desinformación

Abril fue un mes de cambio tanto para comerciantes como para monotributistas, ya que comenzó a regir la obligatoriedad de cobrar con tarjetas de débito. Un sistema de financiamiento que también rige para las liquidaciones impositivas de la Afip, con la excepción de los beneficiarios del monotributo social. Sin embargo, esta semana algunas casas de cobro dejaron de brindar el servicio de liquidación del impuesto, también a monotributistas sociales.

Como consecuencia, se generó una cadena de incertidumbre a la hora de realizar el pago, alimentada por un circuito de desconocimiento que se presentaba en los diferentes organismos competentes.

“Como todos los meses, fui a abonar el monto del monotributo social, pero tanto en un Rapipago como en un Pago Fácil me dijeron que desde abril la Afip les avisó que los monotributistas debían pagar su impuesto únicamente con débito. Nadie te quiere cobrar. Desde otro local me dijeron que podía consultar a las tarjetas de crédito, pero ellos no tenían esa información, así que por ahora estoy atrasada en el pago”, comentó Claudia a El Litoral, una monotributista social.

En este escenario, desde Desarrollo Social explicaron que hasta la fecha no recibieron ninguna información oficial de parte de Afip, pero ante problemas similares aconsejaron dar aviso para proceder a soluciones inmediatas.

Las consultas se deben realizar en las oficinas del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, situada en Chaco 748.

Puntualmente, la coordinadora provincial del monotributo social, Graciela Cocco, explicó a este medio: “Hasta la fecha no tuvimos ninguna información al respecto, consultamos a la central y nos explicaron que ellos tampoco recibieron notificaciones. Pudo haber ocurrido que las casas de cobro no están bien informadas, así que en caso de que el problema llegara a persistir les aconsejamos que se acerquen a nuestras oficinas para poder tomar intervención”.

Es decir que aquellos monotributistas sociales que tengan inconvenientes a la hora de realizar el pago del impuesto, deberán dar aviso al centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, situado en Chaco 748; o bien se podrá llamar al teléfono 0379 446-6801.

Social

El sistema de monotributo social es destinado a personas que tienen una actividad económica con ingresos inferiores a $72.000 y en los últimos años las estadísticas daban cuenta de que unos 80 mil argentinos estaban adheridos al régimen.

Sin embargo, desde la Provincia indicaron que por el cruzamiento de datos, realizados anualmente a modo de control, algunos beneficiarios quedaron fuera de este monotributo. Una situación que también se deberá consultar en las oficinas de Desarrollo Social.

Datos de Afip

La obligación del pago electrónico para comerciantes y monotributistas surge de la resolución general Nº 3.997 dictada por la Afip en el año 2017.

En tanto que lo respectivo al pago electrónico de las obligaciones impositivas, fue detallado en la resolución general Nº 4.084/2017. En ninguno de los dos documentos se hace mención al monotributo social.