La arbitrariedad de condenar o absolver

Por Eduardo Aulicino

Nota publicada en infobae.com

Primero fue Estela de Carlotto y después Graciela Fernández Meijide. En apenas una semana, Hebe de Bonafini cargó de manera ofensiva contra otras dos referentes de la lucha por los derechos humanos. No es la primera vez que sucede y lo hace igual que con cualquiera al que considera enemigo.

Hasta allí, el ruido. La cuestión de fondo es dónde se planta para hacerlo: señala, acusa y condena, pero del mismo modo puede absolver. Sería algo así como una potestad única, pero no lineal, asumida desde un escalón que se supone ético, elevado, pero que resulta terrenal y mezquino. Bonafini arrastra una antigua enemistad con Carlotto, previa incluso a cierta competencia por las relaciones con la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Las últimas líneas fueron escritas a propósito de un acto compartido por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo con la gobernadora de Buenos Aires: la colocó cerca de la excomunión. La descalificación de María Eugenia Vidal ya había superado ese límite.

Carlotto estuvo junto con la gobernadora en la inauguración de un Espacio de la Memoria, en La Plata, que quedó en manos de Abuelas. Se trata del edificio que ocupó la Comisaría 5ta: allí funcionó un centro clandestino de detenciones durante los primeros años de la dictadura. Fue el 23 de marzo, un día antes del aniversario del golpe del 76. Bonafini utilizó un término doloroso, pero esmerilado por el uso repetido para volver a la ofensiva contra Carlotto. La colocó en el terreno de la “traición” por compartir escenario con la Gobernadora. “No podemos inaugurar centros de derechos humanos con esta gente que mata a los pibes por la espalda”, disparó.

La presidenta de Abuelas prefirió evitar el mismo tono. Dijo que le resultaba “dolorosa2 la acusación y exhortó a actuar sin fanatismos.

Más allá de cualquier límite, para herir en lo personal, fue el ataque a Fernández Meijide. El motivo aparente, o el pretexto, fue una frase de Fernández Meijide bastante deformada en cierta linealidad mediática, a raíz de la polémica sobre la posibilidad de que el represor Alfredo Astiz pase a estar bajo el régimen de prisión domiciliaria a raíz de su estado de salud. Meijide -no haría falta decirlo, porque su trayectoria es conocida- no se pronunció a favor de la prisión domiciliaria para Astiz. Dijo, sencillamente, lo razonable: que todo debe ajustarse a la ley.

Durante años, las posiciones y las escaladas verbales de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo fueron colocadas detrás de un blindaje único, basado centralmente en la historia de las Madres, en su persistencia y coraje para enfrentar la dictadura, una referencia ineludible en la lucha de las organizaciones nacidas y templadas en el período más oscuro de la historia contemporánea del país. Dicho de otra forma: el lugar reconocido en ese terreno era entendido, de algún modo, como elemento suficiente para explicar las actitudes de Bonafini.

Desde esa visión, sus declaraciones -hasta las más destempladas- serían fruto de una posición de intransigencia frente a cualquier hecho o gesto que rozara esa historia y, más aún, las banderas de los derechos humanos.

Además, en este caso, existen al menos otras dos cuestiones emergentes. La primera: el lugar de presunta supremacía termina siendo utilizado para deslegitimar a otras expresiones del mismo espacio, es decir, dirigentes de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, con similares o diferentes visiones y prácticas políticas. La segunda: esa adjudicada superioridad tiene expresiones no precisamente éticas.

Un ejemplo: Bonafini le dedicó calificaciones muy duras a Hugo Moyano -lo incluyó en la lista de “traidores”-, pero dejó en suspenso o borró esa línea divisoria para respaldarlo en estas épocas de enfrentamiento con el gobierno de Mauricio Macri.

Otro ejemplo, más significativo: Bonafini avaló y defendió al general César Milani, detenido desde hace meses en una causa por secuestro y tormento durante la dictadura.

Ese caso fue frenado desde el poder, mientras ocupó un lugar central en la estructura militar de la gestión kirchnerista. El ex jefe del Ejército enfrenta, además, un juicio por presunto enriquecimiento ilícito.

La actitud de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo puede ser analizada entonces en el plano político. Su posición de convergencia “táctica” con Moyano se anota en ese registro. Y la defensa de Milani podría ser explicada por su alineamiento personal. Perdones o absoluciones. Todo muy terrenal, nada intocable.