Mayer se entrena en Buenos Aires y prepara una extensa gira europea

El correntino Leonardo Mayer se encuentra en Buenos Aires, disfrutando de la compañía de su familia, junto con su mujer Milagros y su bebé de un año Valentino, sin descuidar el entrenamiento y la preparación tenística, ya que se avecina un tramo crucial en la temporada: la exigente gira de arcilla en canchas europeas que desembocará en Roland Garros.

La reciente noticia de la confirmación de la baja por lesión del suizo Roger Federer al Masters 1000 de Roma (a jugarse en mayo) le abrió una vacante dentro en el cuadro principal del certamen que se disputa en el Foro Itálico, obligando a un rediseño en la agenda del Yacaré.

Acerca de esto, en una reciente charla con El Deportivo de radio Continental, el Yacaré indicó desde Buenos Aires que: “Ahora que se confirmó lo de Roma no iré a Montecarlo. Voy a retomar en Barcelona (fines de abril), después se vendrán Estoril y Madrid y, ahora que entré, Roma”. Mayer agregó que “lo bueno es que puedo elegir si ir o no a Roma porque entró en la segunda lista, no en la primera. Entonces, si no voy, no tendré multa. Eso me da un margen, porque si vengo jugando mucho, no iría a Roma… y de ahí ya toca París después”, en alusión a Roland Garros, el torneo Grand Slam que más satisfacciones le brindó al tenista de 30 años.

“Es una gira muy linda y muy cansadora a la vez, porque es muy larga y se cambia mucho de superficie. En París es una, después en Wimbledon es otra y se vuelve al polvo de ladrillo. En el medio hay muchos torneos, así que tenés que ir tranquilo eligiendo los torneos y las semanas de entrenamiento también, que son muy importantes”, agregó Mayer, anticipándose a lo que vendrá después del abierto parisino en un segundo semestre cuando le tocará defender los 500 puntos del título obtenido el año pasado en Hamburgo.

En familia es mejor

Ahora que conformó una familia, Mayer trata de viajar acompañado por su mujer y su hijo. “Ya viajé mucho solo y te cansa. Ya no me gusta ir solo. Este año fui por ejemplo a Río y a San Pablo solo y me sentí raro”.

El Yacaré se trasladará a Europa junto al equipo de trabajo encabezado por su entrenador Mariano Hood, además de su familia que lo acompañará a la mayoría de los torneos que se avecinan. De hecho, una de los fotografías del álbum del año pasado lo mostraba a un sonriente Mayer con el trofeo de Hamburgo en mano, acompañado por Milagros y el pequeño Valentino.

La familia tira y el correntino decidió una logística que contemple esto de cara a la temporada europea: “Nos quedaremos en Europa hasta después de Hamburgo (fines de julio) por un tema de logística. No nos conviene ir y venir, porque es un gasto energético muy grande el ida y vuelta en los aviones y todo lo que conlleva un viaje. Entonces nos quedaremos a hacer base en España para entrenar cuando haga los cortes del calendario”, especificó.

En cuanto a los cambios que se dieron en su vida y en su carrera como tenista en especial, remarcó: “Lo principal es vivir día a día los torneos, no acelerarse. Ir tranquilos, pensar: hoy jugamos, se va a jugar dos horas y media a full. Después de eso se verá qué se hace y no irse mucho más adelante y eso es difícil entenderlo cuando se es más chico. Porque vas mirando mucho más adelante, por ejemplo, el juego de aquel me molesta mucho, con éste no quiero jugar. Entonces ahora, es focalizarse en el rival de turno y pensar que son dos horas y media en cancha en las que hay que estar a full. Eso te da la experiencia y los años de competencia también”.

Top 50

Tras el título ATP 500 del año pasado, el correntino regresó al Top 50 y supo mantenerse en ese ranking (hoy es 46). “Me estoy sintiendo muy cómodo a la hora de competir los partidos, algunos se juegan mejor, otros no tanto… pero bueno, en la competencia en sí hay que tratar de luchar los partidos, de enmarañar un poco a veces si no se juega muy bien, así voy encontrandole la vuelta por un lado u otro”, describió.

A modo de repaso de lo que le tocó jugar en este año, destacó que “la verdad que empecé muy bien la temporada. Hice cuartos de final en Buenos Aires, de ahí fui a Río (de Janeiro) y no tuve mucho tiempo para adaptarme; después en San Pablo otra vez cuartos de final perdiendo en un partido muy parejo (2-6, 7-6 y 6-7 contra el uruguayo Pablo Cuevas). En Indian Wells jugué muy bien (llegó a octavos de final y perdió ante Juan Martín Del Potro) y en Miami también me tocó enfrentar a (Borna) Coric que después alcanzó las semifinales y venía jugando muy bien. Todos los partidos que perdí fueron con marcadores muy ajustados. Eso es positivo porque significa que nunca solté los partidos, jugué mucho y es bueno para la competencia”, se alegró.