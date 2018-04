Regatas sorprendió al campeón con una notable producción colectiva

Fernando Barreto

Contra todos los pronósticos y dejando atrás las adversidades, anoche Regatas Corrientes dio el batacazo en el Parque Mitre donde venció a San Lorenzo 78 a 66, líder y bicampeón de la Liga Nacional de Básquetbol.

El mal de ausencia (faltaron por lesión Paolo Quinteros, Santiago Vidal y Juan Pablo Arengo) no se sintió en el Fantasma que realizó una de las mejores producciones colectivas de la temporada que le permitió maniatar al poderoso equipo visitante que también tuvo una sensible baja, la de su base Nicolás Aguirre.

El equipo de Gabriel Piccato dominó las acciones casi de principio a fin, merced al trabajo colectivo que tuvo su punto más alto en la defensa. Dejó a su rival en apenas 66 puntos (tiene un promedio de 87 por juego) y desde allí construyó la resonante victoria. En el otro sector del rectángulo de juego cumplió casi a la perfección el libreto. Paró el juego y tuvo paciencia para circular la pelota hasta encontrar opciones cómodas de lanzamientos.

El inicio del partido, con un 0-4 en contra, fue el único momento donde no marcó el ritmo de juego. El atrevimiento, sumado a las condiciones técnicas, del base juvenil Juan Pablo Corbalán abrió el dominio local que se acentuó con acciones positivas de Alexander Harris y Brandon Thomas, ayer los dos en el quinteto inicial, para establecer un parcial de 11 a 0.

En el segundo capítulo, cuando San Lorenzo comenzó a lastimar con algunos tiros de tres puntos, aparecieron en la ofensiva Fabián Ramírez Barrios y el base español Carlos Cabezas.

La pequeña reacción de San Lorenzo llegó en el inicio del tercer segmento de la mano de su goleador Darquavis Tucker y una sequía en el ataque correntino, sin embargo, Regatas mantuvo la tranquilidad, no se apartó de lo planificado y con las anotaciones de Thomas, la incansable lucha cerca de los cristales de Fernando Martina y los puntos de Cabeza volvió a retomar una ventaja en el marcador que casi siempre se mantuvo en los dos dígitos.

Los últimos diez minutos sirvieron para el lucimiento del local. Corbalán siguió creciendo en su juego y con un triple suyo terminó de liquidar el pleito. San Lorenzo de vio maniatado en su esquema. Pocas veces pudo romper la defensa correntina y anticipadamente bajó la resistencia.