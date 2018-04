Valdés insiste en la necesidad de alcanzar el equilibrio energético para Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés fue consultado ayer, en el marco del Encuentro Regional del Norte, sobre el Gasoducto del Norte. “El Gasoducto se está terminando, vamos a tener una desventaja competitiva con Chaco y Formosa que ya están pronto a terminar. La otra etapa que existía era justamente atravesar el río Paraná y extender los ductos hasta Esquina e ir hasta Posadas y de allí a Iguazú, que era la obra original”, dijo.

Explicó que la “otra posibilidad que se estaba pensando por la productividad que está teniendo Vaca Muerta y la gran cantidad que va a empezar a producir es prolongar los caños de 24 pulgadas del Sur provincial y comenzar a avanzar hacia la ciudad de Goya como posibilidad, de ahí avanzar a Corrientes y desde la orilla del Paraná, hasta Misiones. Son posibilidades que se están analizando”.

“Durante mucho tiempo no fuimos incluidos en los planes de gas natural que tenía la Nación, y justamente la cuarta etapa de ese plan que se comenzó a ejecutar y hoy se está culminando, que viene de Bolivia está terminando de concretarse con un duro que es central de 24 pulgadas. A partir de esa situación, el Gobierno de la Provincia de Corrientes comenzó a invertir para tener energía a precio competitivo, e invirtió con dinero de la provincia y no de Nación como lo hacían las demás provincias del Norte”, agregó.

“Dentro de la consideración en que se tiene a Corrientes se ha podido avanzar con el Presidente de la Nación, con el ministro Frigerio, y con el ex gobernador, Ricardo Colombi, en créditos de BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para desarrollar la red troncal que llegaba desde Colonia Libertad a Curuzú Cuatiá, y también el gas hacía Mercedes, y de ahí a Monte Caseros y Paso de los Libres que ya lo tenían”, detalló.

“Son cuatro ciudades, nosotros entendemos que la situación de equilibrio vendría para nosotros y para Misiones de poder extender las redes troncales hacía nuestras respectivas provincias desde dos lugares, pasando por debajo del río Paraná y llegando a Corrientes bordeando el Paraná hacía el Sur, luego bordeando hacía el Este hasta Iguazú de manera que podamos obtener un gas troncal, y distribuir hacia las ciudades de manera que logremos un equilibrio”, aseveró Valdés.

Por su parte, se dio tiempo para explicar que “Corrientes es una provincia que genera mayor energía eléctrica en Argentina, y por ello creemos que también es necesario que contemplen una red de gas natural. Por eso, conversamos este tipo de inversiones con el Gobierno nacional, que lo vamos a lograr”.

Para Valdés, es un “paso que estamos dando a partir de esta gestión para equilibrar la obra proyectada pero que todavía no está licitada, que es lo que nosotros estamos solicitando incorporar al Plan Belgrano. Por eso, es necesario que tengamos este equilibrio, no se encuentra presente el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, pero estoy un 200 por ciento seguro que coincide conmigo porque es otra de las provincias que está sin gas natural ni redes troncales”.

Luego de su arribo a la ciudad de Resistencia, donde toma parte del Encuentro Regional del Norte, en el marco del relanzamiento del Plan Belgrano, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, dialogó con los medios de prensa.

A la vez que resaltó que “el presidente Macri con este Plan apuesta al desarrollo del Norte argentino como una realidad”. También, afirmó que “estamos muy confiados de que los chaqueños y los correntinos podamos hermanarnos con el nuevo puente que va a servir para desarrollar ambas regiones”.