Valdés visitó la zona del incendio y prometió la construcción de un nuevo paseo de compras

Luego del incendio del galpón, el gobernador Gustavo Valdés visitó ayer la zona y dialogó con los puesteros que se encontraban acampando en la Rotonda de la Virgen de Itatí. El primer mandatario provincial acudió al lugar cerca de las 17 y mantuvo una charla con los comerciantes.

Ante los pedidos de los damnificados, Valdés expresó que “vengo acá para ofrecerles, en esta primera charla, una solución de fondo”. De esta manera, el Gobernador anunció que “vamos a construir un lugar nuevo, desde cero, para que ustedes puedan seguir adelante con su trabajo”.

Aunque no se dispusieron plazos aún, Valdés expresó que “haremos todo para que la obra pueda empezar lo antes posible, ver cuánto cuesta y el dinero saldrá de algún fondo especial”, aseguró.

Durante su visita, de la cual fue testigo El Litoral, uno de los oficiales de Bomberos comunicó la situación edilicia del galpón. En este sentido, señaló que “estamos haciendo enfriamiento, las pérdidas son totales y hay peligro de derrumbe”, dejando en claro que la infraestructura actual que se incendió quedó completamente inutilizable.

“Con la Municipalidad vamos a armar un plan para ayudarlos”, prometió Valdés, que además aseguró que se iba a reunir con el intendente capitalino anoche para dialogar sobre esta cuestión.

Los puesteros realizaron diferentes pedidos, como la entrega de subsidios y la posibilidad de instalar algunas carpas alrededor del tinglado para poder comprar mercadería y ponerlas a la venta. Ante esto, el Gobernador les aclaró: “Entiendo su desesperación y la necesidad, por eso estoy acá, pero no podemos pretender todas las soluciones juntas, vamos a seguir”, expresó. Respecto a la colocación de gazebos, aclaró también que un eventual permiso corre por cuenta de la Comuna y no de la Provincia.

Por último, les dijo a los puesteros que “tengan fe y fuerza que vamos a salir adelante, los vamos a ayudar”. Los comerciantes se mostraron conformes con el anuncio realizado, aunque mantienen la preocupación de lo inmediato. “¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Cómo vamos a vivir mientras se construye el nuevo lugar?”, preguntaron insistentemente haciendo foco en lo que hoy representa la prioridad para los trabajadores afectados por el voraz incendio que arrasó con sus puestos.

Luego de esto, Valdés ingresó a la zona restringida junto con personal de Bomberos para ver cómo quedo el edificio, del cual todavía salía humo aunque el fuego estaba completamente controlado por las dotaciones que trabajaron allí varias horas para apagar el incendio.

Alternativa

Más tarde, el intendente capitalino, Eduardo Tassano, también visitó el lugar y dialogó con las personas que permanecían en la Rotonda siendo ya de noche. Una vez allí, el jefe comunal les prometió ayuda para poder afrontar este difìcil momento. Entre los anuncios, Tassano dijo que evalúan la disponibilidad de un predio en la zona donde los trabajadores puedan ejercer su labor de manera provisoria. Confirmó además que se reuniría con el Gobernador para diagramar juntos un plan de asistencia para las familias que perdieron todo.

Además de la visita del Intendente, la Comuna brindó durante la jornada servicio de salud, además de gazebos, agua y alimentos.

Protesta

Ante la difìcil situación, los comerciantes habían iniciado un piquete durante la mañana. Pidiendo respuestas, quemaron algunas cubiertas y cortaron la calzada de la Rotonda de la Virgen de Itatí, cerca del acceso a la Ruta 5. Se generó por esto un importante caos vehicular que se extendió por más de una hora.

Luego de esto, se acercaron al lugar funcionarios municipales, por lo que los trabajadores levantaron el corte y dialogaron con ellos. Reunidos, establecieron por escrito una serie de pedidos que creen necesarios para poder sobreponerse de esta situación.

De esta manera, los puesteros dialogaron entre ellos y decidieron requerir la construcción de un nuevo galpón, créditos para poder volver a comprar mercadería y ponerla a la venta, una carpa, agua y comida, baños químicos y ayuda social para las familias. Posteriormente, varios de estos puntos fueron cumplidos y hubo promesas oficiales sobre los demás ítems.