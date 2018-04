Schwartzman: "Me costó adaptarme al partido"

Diego Schwartzman, el número uno del equipo de Copa Davis de la Argentina, fue autocrítico y confesó hoy que le costó adaptarse al partido que finalmente le ganó al chileno Christian Garín en tres sets y luego de sufrir más de lo previsto.

"Me costó adaptarme al partido. Él estuvo más suelto y le gané porque sabía que no iba a poder mantener esa intensidad hasta el final, eso fue lo que me permitió quedarme con la victoria", analizó el "Peque", en la rueda de prensa que ofreció luego de haberle dado la igualdad a la Argentina en el estadio Aldo Cantoni, de San Juan.

Schwartzman, campeón este año del ATP 500 de Río de Janeiro y 15to. en el ranking mundial, superó a Garín (217) por 7-6 (7-2), 6-7 (2-7) y 6-2 luego de un extenso partido que duró dos horas y 45 minutos, y en el que desperdició seis 'match points' para recién definirlo en el séptimo.

"Tenía que haberlo definido antes pero me confié demasiado y Garín lo aprovechó, eso es algo que debo corregir", admitió el tenista nacido hace 25 años y surgido del Club Náutico Hacoaj.