Actividad benéfica y compromiso del Municipio para apoyar a un adolescente curuzucuateño que necesita un trasplante de riñón

Héctor Quiroz, de 13 años, vive en Curuzú Cuatiá y desde el mes pasado está registrado en el Incucai a la espera de un trasplante de riñón, debido a que con el paso del tiempo se fue agudizando la enfermedad que padece desde los cinco años. Hoy, familiares y amigos harán una venta de empanadas para recaudar fondos. Además, ayer, el intendente José Irigoyen se contactó con la mamá del adolescente, Graciela, y le garantizó tanto un vehículo para el traslado hasta Buenos Aires como así también apoyo económico.

“El está en tratamiento desde los cinco años. Primero, no le funcionaba uno de los riñones, después se le afectó el otro. Por eso, desde hace dos años le practican diálisis”, contó Graciela en diálogo con El Litoral. Un tratamiento que en la actualidad le realizan tres veces por semana en Curuzú Cuatiá. No obstante, ante la necesidad de recibir un trasplante, el pasado 13 de marzo, Héctor fue registrado en la lista de espera del Incucai. “Según me manifestó la doctora que lo atiende en el Hospital Garrahan, los demás órganos funcionan bien y eso es bueno para la intervención que necesita”, acotó la mamá de Héctor, quien remarcó que “nos dijeron que pronto nos podrían volver a llamar para que le puedan efectuar el trasplante”.

Haciendo referencia con esto a que el pasado sábado 31 a la noche les avisaron que había un órgano para Héctor. Aunque, en ese momento -considerando que en menos de ocho horas tenían que estar en Buenos Aires- la familia Quiroz no contaba con los recursos necesarios para trasladarse inmediatamente.

Sin embargo, ahora la situación es diferente: Raúl Jurado se ofreció llevarlos en su vehículo cuando reciban el llamado para el trasplante; también, propuso reunirán fondos para costear el viaje y la estadía de Héctor y su mamá, para lo cual venderán empanadas.

“Publicamos el pedido de colaboración en Facebook y no sólo gente de Curuzú Cuatiá se puso en contacto para ayudar, sino también conocidos de ciudades vecinas”, comentó Jurado a este diario. A la vez, aclaró que “si bien el Intendente ya se contactó hoy (ayer) con la mamá de Héctor para garantizarle apoyo desde el Municipio, igual vamos a vender las empanadas porque lo recaudado será de gran ayuda para el chico”.

En este contexto, Graciela agradeció a todos los que de una forma u otra colaboran con su hijo. “El Intendente puso a nuestra disposición su vehículo, una ambulancia y los recursos que sean necesarios para que, si nos llaman para el trasplante, podamos ir con Héctor a Buenos Aires”, subrayó la mamá del adolescente curuzucuateño.