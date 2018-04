La cuarta fecha del torneo Apertura de fútbol de salón en la capital correntina, continuará hoy en dos jornadas. En la oportunidad, se presentarán algunos de los punteros que tiene la categoría A, como los casos de Victoria y Pingüinos,

El detalle de partidos para hoy es el siguiente:

Cancha Hércules: 9.45 (Categoría C) Submarino vs. Juniors, 11.00 (C) Acero Puro vs. Olimpo, 12.00 (C) Deportivo Sur vs. Los Troncos, 13.00 (C) Imperio vs. Barrio 17 CFS, 14.00 (B) Cofradía vs. Perú, 15.00 (B) Boca Unidos vs. Jaguares, 16.00 (B) Milenium vs. Talleres, 17.00 (B) Sportivo vs. Islas Malvinas, 18.00 (A) El Cosmos vs. Complejo Oriana, 19.30 (A) Victoria vs. Marmolería, 21.00 (A) Nacional vs. Comunicaciones y 22.30 (A) Olimpia vs. San Jorge.

Cancha C.E.F. N°1: 9.45 (Categoría C) Aplanadora vs. El Santo, 11.00 (C) Juan de Vera vs. Hebraica, 12.00 (C) Centauro vs. Lunes Culturales, 13.00 (C) Libertad vs Hotel Hawai, 14.00 (B) Internacional vs. Aberturas Nordeste, 15.00 (B) Barrio San Martín vs. Santa Teresita, 16.00 (B) San Benito vs. Don Ocho, 17.00 (B) Porto vs. San Gerónimo, 18.00 (B) Real Unión vs. 17 de Agosto CFS, 19.30 (A) Deportivo Dengue vs. Fénix y 21.00 (A) Pingüinos vs. Cruz Diablo.