Críticas y propuestas para la nueva Ley Provincial de Educación

Por la profesora Catalina

Méndez de Medina Lareu

Especial

Para El Litoral

Acaba de difundirse que en los próximos días la Cámara de Senadores de Corrientes tratará seguramente la Ley Provincial de Educación que cuenta ya con la aprobación de Diputados (*). El tema parece cobrar urgencia después de diez años de silencio a partir de la reforma constitucional de 2007.

Y en la urgencia todo vale, incluso dar curso a un proyecto de ley que adscribe, desde su artículo 1° a la filosofía de la Ley Nacional 26.206, una ley a la que siempre califiqué de centralista, unitaria y, agrego hoy, retrógrada. Tan ineficaz que en sus once años de vigencia no produjo el menor avance y sí muchos retrocesos en los índices educativos, entre ellos la declamada inclusión.

El proyecto provincial, es justo reconocerlo, exhibe un alto nivel de técnica legislativa, pero se descalifica en su frondosidad (172 artículos, 60 páginas) porque hace que su contenido sea difícilmente accesible, tanto a los dirigentes del sistema como al maestro ubicado en la isla de su escuela rural de personal único.

Al margen de estas consideraciones cabe señalar que su texto se excede en alambicadas definiciones, especialmente en lo que hace a las modalidades (Capítulo VI y siguientes) imprimiéndoles la rigidez y duración natural de toda ley, cuando se trata de un aspecto de la educación sumamente dinámico que debería estar supeditado a decretos periódicamente actualizados y aún a resoluciones ministeriales, en base a las evaluaciones que efectúen los especialistas de cada área. Bastaría definir sus características y objetivos esenciales para que, reglamentación mediante, se establezca su organización y funciones.

Mi intención no es objetar el proyecto, pero no puedo dejar de decir que, a mi criterio, el mismo omite disposiciones importantes que permitirían un cambio estructural del sistema educativo para que este se proponga y logre una real educación de calidad, orientada no sólo al mejoramiento personal de cada uno sus actores, sino a la elevación de los niveles de vida de la comunidad y la sociedad en forma integral.

Creo, por esa razón que el Título IX referido al gobierno, administración y financiamiento del sistema, merece un tratamiento más pormenorizado de todos los temas considerados en sus siete capítulos y que son, precisamente los que producirían en forma objetiva los cambios estructurales que dicho sistema necesita para sacudirse la inercia que arrastra desde el siglo XIX y posibilitar un debate postergado por intereses ideológicos, políticos, sectoriales o sindicales.

Por ello propongo que la ley en ciernes considere estos puntos, entre otros igualmente necesarios, para sortear nuevas y continuas frustraciones:

1° - Declarar a la educación como un servicio público esencial.

2° - No permitir que las resoluciones del Consejo Federal sean vinculantes “per se” cuando impliquen reformas que debieran ser sometidas a la aprobación del gobierno provincial.

3° - Establecer las condiciones y requisitos para que las instituciones educativas alcancen gradualmente autonomía de gestión y las autoridades de todas las jerarquías tengan responsabilidad civil en el ejercicio de sus funciones.

4° - Reestructurar el organigrama del Ministerio de Educación, ajustándolo a los principios de funcionalidad que establezca la propia ley.

5° - Prever los recursos específicos y complementarios que garanticen el funcionamiento pleno del sistema educativo, el monto y destino de los aportes nacionales, las partidas que se aplicarán a cada sector y el organismo encargado de auditar la inversión de esos recursos.

6° - Determinar claramente los fines, su composición plurisectorial, funcionamiento y facultades del Consejo Provincial de Educación, como organismo asesor del Ministro del área así como el carácter vinculante de algunas de sus resoluciones.

7° - Especificar los fines, objetivos, organización y funcionamiento de los Consejos Escolares Municipales y Consejos Escolares Institucionales, en ambos casos con la participación activa de la comunidad y los padres de familia.

8° - Establecer un escalafón profesional básico para cada nivel educativo y claramente el régimen de concursos para el ingreso, ascenso y reválida periódica de todos los cargos, exigiendo en forma excluyente el título de nivel superior que corresponda a cada uno de ellos.

9° - Incluir un régimen de incentivos que premie anualmente a los docentes que registren los mejores índices de asistencia, rendimiento profesional, resultados pedagógicos y mayor compromiso con sus tareas.

10° - Prever en las leyes anuales de presupuesto general la previsión de los recursos necesarios para asegurar la retribución justa de los docentes, las partidas para el mantenimiento permanente de la infraestructura escolar, la construcción de nuevos edificios, las refacciones imprescindibles y la dotación de equipamiento que requieran esos programas.

11° - Resignificar profundamente la formación docente otorgándole rango universitario.

12° - Habilitar un régimen de Mecenazgo Educativo

(*) La nota fue escrita antes de la sesión del Senado del jueves, en la que la norma de referencia fue aprobada pero con modificaciones, por lo que volvió a la Cámara de Diputados.