Curupay recibe a Don Orione en la apertura de las semifinales

Comienzan las semifinales del Torneo Federal C para Curupay que esta tarde desde las 16.30 recibirá a Don Orione de Barranqueras, Chaco, en uno de los partidos de ida correspondientes a la Llave Ascenso Oeste de la Región Litoral Norte. El duelo tendrá como árbitro al misionero Sebastián Rioja.

El Maderero viene de dejar atrás una muy exigente disputa de cuartos de final contra Independiente de Fontana, Formosa, al que derrotó por la vía de los penales (4-3) tras empatar en el marcador global (2-2). A diferencia del mano a mano contra los formoseños, en esta oportunidad el conjunto del barrio Bañado Norte abrirá la serie como anfitrión pero deberá definir su suerte en Barranqueras.

En cuanto al elenco chaqueño, arrasó en los cuartos de final con un global de 8-1 sobre Luis Fontana de Formosa. Tanto Don Orione como Curupay debutaron directamente en cuartos de final en la etapa de playoffs tras haber ganado sus respectivas zonas durante la primera fase.

En el visitante, dirigido por David Moreno, no hay misterios: repetirá los once futbolistas que vienen jugando como titulares y tan buenos resultados le dieron al conjunto de Barranqueras.

Por parte de Curupay, su entrenador Domingo Centurión, apelará a un par de variantes obligatorias tras las expulsiones de Héctor Moreira y Guillermo Barreto. Saltarán a la formación inicial José y Diego Monzón, para ocupar las posiciones de lateral izquierdo y delantero. El resto de la alineación del Maderero será la misma que jugó el domingo pasado en cancha de Huracán Corrientes.

Ambos equipos se conocen muy bien, aunque no por los puntos, ya que durante la pretemporada para el actual certamen se enfrentaron en un par de ocasiones en partidos amistosos preparatorios.

La otra semifinal de la Llave Ascenso Oeste la protagonizarán dos elencos chaqueños: en Villa Ángela jugarán el local Sportivo Español frente a Falucho de General San Martín. El partido de ida está programado para las 17 con referato de Milton Van Lierde de Resistencia.