Denuncian “proscripción” en el PL

El candidato a presidir el Partido Liberal por la lista “Por Siempre Liberales”, Ricardo Caito Leconte, denunció que “hubo proscripción en el Partido Liberal”.

“No nos dejan competir porque saben que vamos a ganar. La Junta rechazó nuestra grilla de Capital y de la Provincia por supuestos errores. Los argumentos son vergonzosos, ni siquiera nos permitieron subsanar los supuestos errores”, se quejó el dirigente.

Leconte confirmó que irán en queja a la Justicia federal y si no tienen respuestas llegarán hasta la Cámara.

“Nos rechazan la lista porque tenemos más mujeres de lo que establece el cupo. No nos dejan corregir. Suspendieron a 15 dirigentes por no votar a Camau. Cambiaron las reglas del juego a través de una supuesta reunión de Comité Ejecutivo, que nunca existió”, denunció.

“Intuyo que la idea es proscribirnos para que Ana Pereyra, Cheme, Hardoy lleguen a un acuerdo con Frattini (integrante de la tercera lista en disputa) y haya una grilla de consenso”, advirtió.

Los representantes legales de la lista “Por Siempre Liberales” apelaron la decisión de la Junta Electoral partidaria.

Pero todo indica que la situación se resolverá en los estrados judiciales.

El martes Leconte hará una conferencia de prensa para denunciar en público la caótica situación que se vive en el Partido Liberal, la fuerza más antigua de toda latinoamérica.

Las elecciones deben celebrarse el 13 de mayo.