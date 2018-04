El español Cabezas tuvo un debut de ensueños con el Fantasma correntino

La victoria sobre el bicampeón San Lorenzo marcó el debut con la camiseta de Regatas Corrientes del base español, Carlos Cabezas, en una presentación perfecta, con triunfo y una gran actuación del equipo Fantasma y algunas intervenciones de parte del jugador de 37 años donde mostró su jerarquía internacional.

Al final del juego, tras la victoria 78 a 66 sobre el Cuervo, el español Cabezas reconoció que “la verdad, es un sueño. Llegar a un nuevo país, bajarme del avión y al otro día jugar es algo que prácticamente no me había ocurrido en mi carrera. Así que muy contento por haber aportado mi granito de arena”.

Al ser consultado por cómo se sintió físicamente y basquetbolísticamente, debido a la urgencia con que se dio su debut dado las bajas que arrastra Regatas, se sinceró al afirmar que “no me puse a pensar. Es todo medio una locura”.

“La experiencia de tantos años de competencia juega. Así que me he centrado en lo que sé hacer, en jugar mi pick and roll, hacer jugar al equipo, darle un poco de aire fresco y después la fortuna que los tiros entraron para ganar en confianza”, analizó Cabezas, quien sumó 12 puntos y repartió 4 asistencia en 16 minutos en cancha.

En tanto que respecto a su nuevo club y compañeros, dijo que “me he sentido muy bien desde el primer día que llegué a Corrientes, tanto en el club, como con los jugadores que me han hecho sentir muy bien, con mucha confianza”.

Cabezas debió tomar minutos en cancha con rapidez debido a las bajas de Santiago Vidal y Marco Giordano, en el puesto de base, y de los escoltas Juan Pablo Arengo y Paolo Quinteros.

El español, quien fue compañero de Quinteros en la Liga ABC, relató: “Estoy contento por la actuación del equipo y la mía personal, así que ahora a seguir adelante. Tenemos un camino largo todavía, con jugadores de baja, pero lo que ha hecho el equipo hoy es muy grande por todos los contratiempos que había”.

“Sabíamos que San Lorenzo era el favorito, están haciendo una gran temporada. Pero nosotros hicimos las cosas bien, hemos planteado el partido muy bien. Gabriel (por Piccato) nos ha dejado las cosas muy claras”, resaltó.

Continuando con su análisis remarcó que “hemos entrado al partido con mucha confianza y eso se ha notado, y nosotros los que hemos venido de atrás, desde el banco, le hemos imprimido esa experiencia y calidad para estar en todo momento en partido, y en ningún momento se han encontrado”.

“La segunda parte también fue nuestra. Sabíamos que en el tercer cuarto es un equipo fuerte, que entran duro, lo hemos aguantado, que es un poco lo que hemos hablado, y la verdad que ahí hemos mantenido el partido”, señaló en alusión a la progresión del juego contra el elenco de Boedo.

El estadio de los Sueños, José Jorge Contte, se mostró con un buen marco y las parcialidades alentaron a lo largo del encuentro. “Es lindo jugar con un ambiente así. Ya sabía de la pasión que despierta el básquetbol, el fútbol en Corrientes, en Argentina. Lo he comprobado cuando vine con Guaros aquí. Así que contento de tener este ambiente cálido, que es muy importante para el jugador”, dijo el ex integrante del elenco venezolano que visitó Corrientes en Liga de las Américas.