El PJ lanzó varias críticas a Macri y clamó unidad

Se reunió ayer el Consejo Provincial del Partido Justicialista y como resultado del cónclave se emitió un duro comunicado contra el Gobierno de Mauricio Macri. Además insistieron en la unidad y aclararon que “no es momento de hablar de candidaturas”.

Los peronistas criticaron “las políticas llevadas adelante por el Gobierno nacional, basadas en: endeudamiento externo; una política social que no tiene en cuenta a los que menos tienen y a nuestros jubilados; el destrato a los sectores del trabajo y la producción; importación masiva de productos que destruyen nuestras economías regionales; y la emisión monetaria, con el consiguiente efecto inflacionario, que lastima donde más duele, en los bolsillos de los argentinos”.

“Porque la tan anunciada lluvia de inversiones aún no llega, pero ahora nos quieren hacer creer que está y no la vemos porque son invisibles. Porque los sectores de la industria y el comercio se encuentran sumidos en una parálisis, producto de la falta de políticas tendientes a promover el consumo, la producción y la inversión. Porque el Gobierno carece de una política laboral seria, que incluya en las discusiones al sector del trabajo, desdeña al sector gremial, y pareciera que toma decisiones en combinación con los empleadores amigos. Los salarios perdieron la carrera contra la inflación, se limitan las paritarias y se evitan las cláusulas de ajuste, para compensar las pérdidas del poder adquisitivo”, se especifica en el documento.

“Porque en materia de salud, ya el Pami no funciona, se perdieron beneficios esenciales. La última Ley Previsional del gobierno le redujo sus haberes en beneficio de la gobernadora María Eugenia Vidal, aliada del Presidente, en perjuicio de muchas provincias. Porque igual suerte le cabe a la educación, que pretende ser más una política de ajuste que una herramienta de crecimiento e inversión social para formar al futuro de nuestra sociedad”, agregan.

“Porque los municipios del interior, en los que ganó el peronismo y que no se alinean a estas políticas expresadas, sufren represalias de todo tipo, comenzando por los descuentos y pagos tardíos de los fondos que les corresponden; y en aquellos donde ha ganado el oficialismo provincial, una larga lista de compañeros fueron despedidos y otros que todavía continúan en sus puestos, sufren recategorizaciones negativas, traslados y malos tratos”.

El peronismo local asegura que “las provincias hoy sufren las consecuencias ocasionadas por la crisis de una política económica que las perjudica, que destruye sus economías regionales, con el agravante de recibir un trato desigual y coercitivo”.

Además hicieron hincapié en la “necesidad de que todo el Movimiento Peronista, deje de lado los resquemores y se ocupen, todos juntos, de organizar la enorme y rica diversidad interna, sin sectarismos ni exclusiones, sacando lo mejor de cada compañero y compañera, para ponerle freno a este gobierno y hacerle ver que hay que modificar el rumbo”.

“Debemos luchar todos contra la corrupción, en todos los ámbitos, sin hacer distinciones entre funcionarios actuales y/o pasados, ni amigos del poder, donde todos sean iguales ante la Ley, y en esto la justicia debe ser independiente y no el brazo ejecutor del poder de turno”.

“Debemos entender que el adversario no está entre nosotros, sino que es este Gobierno y sus políticas de ajuste y endeudamiento, el modelo que perjudica a la Patria”, enfatizaron.

“Estos no son momentos de hablar de candidaturas, sino de discutir ideas acerca del país que queremos, debemos considerar las propuestas de todos los sectores, que serán las que el Justicialismo, como columna vertebral de un gran frente nacional, le ofrecerá a la sociedad para el triunfo del 2019”.