En la Aoem se alistan para la elección de 47 cargos

La Junta Electoral de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem) ya comenzó con los preparativos de cara a los comicios del 29 de junio. En esta ocasión, no sólo elegirán comisión directiva, sino también representantes en la federación, confederación y la central obrera. Desde el Frente Gremial Municipal informaron que será la primera vez que se abrirá la participación para la elección de representantes en entidades sindicales provinciales y nacionales. Por ello, serán 47 los cargos que estarán en la compulsa, incluyendo la comisión directiva. Los afiliados elegirán a referentes en la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Corrientes (Festramco); la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (Coema) y de la Confederación General del Trabajo (CGT), según informó a El Litoral uno de los representantes del Frente Gremial Municipal, Walter Gómez.

El sector se presentará en los comicios, con participación de las agrupaciones Roja y Negra, Azul, independientes y ex lista Marrón; un sector de la Lista Blanca y un grupo independiente en formación. Gómez explicó que, de ser electos, “van a trabajar como un grupo colegiado. Cada uno de los que ocuparán las secretarías de la Aoem, en el caso de ganar, tendrán voz en la comisión directiva”. Y agregó: “Nadie va a tener la birome, el conjunto va a decidir las definiciones sociales del gremio para no caer en los vicios de las anteriores gestiones gremiales. Habrá control, claridad y transparencia”. Por su parte, semanas atrás, la ex secretaria general de la Aoem, Graciela Flores, manifestó a Radio Sudamericana sus intenciones de retornar a la conducción del sindicato. Desestimó la falta de transparencia y las acusaciones en su contra. La dirigente se presentaría por la Lista Marrón.

La línea opositora a Flores, en tanto, aún no definió candidatos. Están en dicho proceso.