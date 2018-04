Esta semana habrá una nueva audiencia de bancarios, pero no descartan ir al paro

Está previsto que entre mañana o pasado el Ministerio de Trabajo convoque nuevamente a audiencia a los trabajadores de la Asociación Bancaria y a los representantes de las Cámaras Empresariales. Desde la conducción nacional no descartan convocar a un paro de 48 horas.

“El lunes o el martes seguramente habrá una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo. Si la negociación se retorna no habrá un nuevo paro pero, si no, estaremos anunciando una medida de fuerza de 48 horas”, expresó por radio el secretario general de La Bancaria nacional, Sergio Palazzo.

El viernes hubo paro y en Corrientes se sintió en bancos privados y, principalmente, en el Nación. Además, no se desestima la adhesión a posibles medidas de fuerza. En tanto, se espera el llamado de Jorge Triaca para avanzar con las conversaciones.

“Lejos de plantear una propuesta superadora”, en la última reunión paritaria, el sector empresarial ofertó “llevar a la mitad un concepto y eliminar una bonificación que recibimos anualmente”, algo que el sector interpretó como “una provocación”, según indicó el sindicalista.

Desde el sindicato a nivel nacional explicaron que la oferta inicial consistió en un aumento del 7 por ciento hasta julio, 4 por ciento desde julio y el mismo porcentaje desde octubre. Pero advirtieron que no se trata de un 15 por ciento, ya que esa suma sería si el aumento fuera a partir del 1 de enero, según explicaron desde La Bancaria.