Garantizan apartar a los docentes que sean acusados de violación o abuso

Indignación y preocupación son dos de las sensaciones que se viven desde hace dos semanas en la Escuela Técnica Nº 2 “Bernardino Rivadavia”, más conocida como “Industrial”, a raíz de la denuncia de una alumna del Secundario, quien aseguró que fue abusada por un docente. La madre de la joven relató los pormenores del caso, y también compañeros de la chica acompañaron esta acusación con sus testimonios. El profesor se presentó ante la Justicia para declarar pero no fue detenido, solamente fue separado de su cargo por decisión del Ministerio de Educación, y ahora presta funciones en una dependencia de esta cartera, hasta que culmine la investigación judicial.

Si bien no es la primera vez que se denuncia un caso de tal magnitud, desde el Ministerio de Educación aseguraron que no se trata de algo común, y que existe un procedimiento o protocolo de actuación que deben seguir los directivos de los colegios ante estas circunstancias. Los estudiantes o tutores pueden comunicar el hecho en la escuela sin la necesidad de tener una denuncia formal, y cuentan con garantías que los protegen.

“Si bien cada caso es especial y requiere un tratamiento diferenciado, existe una resolución que dictamina los pasos a seguir ante estas denuncias en las escuelas”, explicó a El Litoral la directora de Nivel Secundario, Práxedes López, y remarcó que existe un procedimiento a seguir. “Quien sea que reciba la denuncia en el colegio debe comunicarlo a la Rectoría, el rector o rectora da aviso al supervisor encargado del establecimiento, y éste eleva el caso al Ministerio de Educación”, relató.

Una vez que la denuncia llega a la cartera educativa, López aseguró que el área de Asesoría Legal se encarga de “analizar el caso” del docente, y mientras tanto “se lo separa de la escuela, tanto si hay una denuncia formal o por parte del mismo tutor”. “Asesoría Legal escucha la versión del profesor acusado, y también de las autoridades de la escuela, luego se labrarán las actas correspondientes”, continuó.

Protección del estudiante

Para una alumna o alumno, denunciar una violación o abuso puede ser difícil debido a la relación de autoridad que poseen los docentes o directivos con ellos, además del pudor o miedo que les generaría la situación.

En ese sentido, la directora López subrayó que existen garantías para que los estudiantes o los tutores realicen la exposición correspondiente, tanto en sus respectivas escuelas como en el organismo del ministerio encargado de estas cuestiones: la Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (Disepa).

“Es importante que se haga la denuncia, sea o no formal”, dijo López, y añadió que “se garantiza a los tutores la posibilidad de que los chicos o chicas no vayan a la escuela si creen que no están en condiciones, así como también se respeta si desean un pedido de traslado a otro establecimiento, más allá de que el docente sí o sí es relegado”.