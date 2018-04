Hércules ganó en Mercedes y se consagró campeón provincial

Hércules sacó pecho en Mercedes, donde el viernes por la noche venció al local Atlético por 89 a 83, y cerró la serie final del certamen Provincial 2 a 1 para alzarse con la Copa Challenger Gobierno de Corrientes y adjudicarse un lugar en el Torneo Federal 2018/2019.

El equipo del barrio Libertad de la capital provincial, que finalizó con un récord de 15-5 el Provincial, tuvo en Vallejos (26 puntos) al goleador del juego; en tanto que Sequeira (16) y González (14) aportaron lo suyo. Por el lado de la “Crema” no alcanzó el trabajo de Sánchez (19), De Bórtoli (14) y Romero (12).

Luego de una primera mitad muy equilibrada (fueron 47-48 al descanso largo), los dirigidos por Carlos Villalva comenzaron a torcer el rumbo del partido con un parcial de 24-9 en el tercer cuarto, para arribar al segmento de cierre al frente 72 a 56. Atlético Mercedes limó distancias pero no fue suficiente, pese al parcial 27-17 favorable al local, y no pudo evitar la celebración y el titulo del capitalino.

En su camino al título, Hércules en la fase regular integró el grupo 2, que completó con un récord positivo de 9-3. En los playoffs disputó un total de 8 juegos, con 6 victorias y 2 derrotas.

En cuartos de final eliminó a Juventus por un global 2-1, idéntico andar en semifinales contra Alvear, ambos capitalinos, hasta llegar a la final donde se impuso al mercedeño Atlético.