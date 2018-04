La Real Academia Española incorporó, en diciembre pasado, la palabra posverdad a su diccionario. La define como “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”.

El término se había extendido en los últimos años para hacer referencia al fenómeno de las mentiras emocionales, es decir, las proposiciones emitidas con el objetivo de encubrir la verdad y crear un efecto de verosimilitud a partir del simulacro del lenguaje, apelando a sentimientos positivos de empatía.

Florencia Casamiquela, en una nota de opinión en infobae.com, dice que la idea de posverdad entronca con la idea nietzscheana que afirma que no existen los hechos, sino las interpretaciones. Así, desde el lenguaje y la maquinaria propagandística se puede afirmar que lo escaso es abundante o que el sufrimiento es gozo. También permite afirmar que el estancamiento económico en verdad es crecimiento invisible o que la inflación descontrolada redunda en disminución de la pobreza.

Cualquier alquimia es posible en el ámbito de la argumentación verbal que gira en el vacío y sin apoyatura en la realidad objetiva de las cosas. El presidente Mauricio Macri parece imbuido de esta idea de la posverdad, quizá acicateado por quienes creen que basta decir que hay inversiones, crecimiento y baja de la inflación para que eso sea una realidad incontrastable.

Pero la realidad es un poco más compleja. Las veleidades del lenguaje no tapan el dolor de los hogares que no pueden pagar las tarifas de luz o de gas, ni el dilema del jubilado que, ante la pérdida del valor real de su jubilación, sabe que si va a la farmacia, no puede ir al almacén, o viceversa.

El anuncio de la reducción de pobreza para 3 millones de argentinos es una obra maestra de la ficción, un acto de prestidigitación para que creamos en el discurso y no en la realidad, en las palabras y no en los hechos, en los anuncios y no en el bolsillo.

El problema de creer ciegamente en las propias falacias consiste en que se seguirán tomando medidas equivocadas. Acá no estamos para poner el dedo en la llaga de los errores ajenos. Estamos para tratar de pensar en corregir los desaciertos.

Si verdaderamente el Gobierno cree que la pobreza disminuyó, va a seguir insistiendo en las mismas recetas económicas. Esto es, en tasas de interés altísimas, en tarifazos permanentes, en la apertura de nuestra economía frente a un mundo que hace lo contrario, en el endeudamiento irrazonable, en la desinversión pública como camino equivocado para sanear un déficit inmanejable.

Casamiquela sostiene que nunca le gustaron las caracterizaciones apocalípticas de la realidad. Pero tampoco las versiones edulcoradas de paraísos inexistentes. Cree que debemos repensar nuestra realidad económica y social a partir de la realidad que vive el sector productivo. El dilema existencial que tenemos como nación se vincula con la siguiente disyuntiva: ¿Queremos ser una factoría importadora o vamos a consolidar una Argentina productiva que, asentada en la eficiencia de su sector agrícola, sea capaz de producir algo más? ¿Vamos a seguir soportando un déficit pavoroso en la cuenta de energía o vamos a realizar las inversiones necesarias para abastecernos del abundante gas e hidrocarburos que tenemos en un subsuelo riquísimo pero carente de inversiones? ¿Vamos a seguir padeciendo un déficit de diez mil millones de dólares en materia de turismo o vamos a generar condiciones para revertir esa situación verdaderamente irracional e insostenible? ¿Vamos a seguir fugando el ahorro nacional a paraísos off shore o vamos a iniciar un proceso de acumulación nacional pensando en una estrategia de desarrollo productivo de largo alcance?